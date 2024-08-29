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大連一小型飛機疑失控掉落市區公路 險砸中路過車輛

香港01／ 撰文／鄭寧
飛機示意圖。圖／ingimage
飛機示意圖。圖／ingimage

昨日（8月28日），大連一架小型飛機疑似故障掉落到市區公路上，造成道路擁堵，引發關注。

有網友發影片稱，大連普金新區金石灘附近，一架小型民用飛機迫降到公路上，造成道路擁堵。

行車紀錄器畫面顯示，事發時間為28日上午10時47分，一架白色固定翼飛機從低空劃過，先是落到了公路中間的綠化帶中，後又彈起，最終落在馬路上。在另一段影片能清楚看到該飛機有清晰的「B-10KP」字樣，同時，影片拍攝者說：「還好人沒事。」

據大陸媒體《上觀新聞》報導，目擊者張女士介紹，事發今天上午，涉事小型飛機疑似失控，迫降到大連市金石灘附近的公路上，「因為就是路過，沒觀察太仔細，（飛機）差點砸到我們車上，就挺害怕的」。張女士稱，飛機迫降後，她在現場並未注意是否有人傷亡，也未看到有急救車輛。

截至目前，中國民用航空東北地區管理局及當地應急管理等相關部門，並未對事故作出回應。

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文章授權轉載自《香港01》

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