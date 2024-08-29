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岑浩輝宣布選澳門特首

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

剛辭任澳門終審法院院長的岑浩輝，廿八日宣布參選澳門特首。他否認不了解澳門社會，稱自己已是「老澳門人」，又出言批評澳門博彩業曾野蠻擴張和失序，未來走向多元化沒有退路。

澳門特首換屆選舉將於十月十三日舉行，由四百人組成的澳門特首選舉委員會選出。特首提名期今日展開，特首參選者要拿到六十六個選委會成員的提名，才能成為候選人。

今次澳門特首選舉，之前普遍認為現任特首賀一誠會爭取連任。但賀一誠在接連放長假逾月後，突然在本月廿一日宣布因健康原因放棄爭取連任。次日澳門建制媒體即明言澳門終審法院院長岑浩輝將參選特首，且是唯一參選人。

接下來過去數日間，岑浩輝辭任終審法院院長職，正式宣布參選及已組建競選辦公室，其競選辦主任是中銀澳門副行長葉兆佳。

岑浩輝正式宣布參選時，針對澳門曾有言論指其是新移民及不了解澳門社會，他表示自己在澳門生活超過四十年，兒孫都在澳門出生，已經是「老澳門人」，對澳門認識不比其他人差。

岑浩輝宣布參選時最引人注意的言論，是他指澳旅遊博彩業在發展過程序中曾經失序，野蠻擴張，不單擠占社會資源，也影響年輕人職業發展。他認為一業獨大不利澳門長遠發展，帶來非常大的負面影響，因此經濟要適度多元發展，還說不論多困難都要做，沒有退路。

他又稱，如果當選，必定全面、準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，嚴格按照中國憲法和澳門基本法履職盡責。他還要築牢維護國家安全的屏障。

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