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遼寧盤錦／濕地科學館 寓教於樂

經濟日報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
紅海灘濕地科學館農業廳。 圖／聯合報系遼寧盤錦傳真
紅海灘濕地科學館農業廳。 圖／聯合報系遼寧盤錦傳真

紅海濕地科學館，位於盤錦市遼河三角洲。以紅海灘濕地為主題，是集住宿、餐飲、會議、培訓、科普為一體的多功能交流中心。走進科學館，在光影與星空背景下，展現四季紅海灘美景與濕地風光。

科學館共有八個展示廳，包括溼地廳、溼地續廳、標本廳、農業廳、水族廳、互動遊戲廳、巨幕影院、售賣區。蟹稻家餐廳位於第三區，以蟹稻系列食品以及溼地特產為食材，擁有盤錦最好的光合蟹田大米，與肥美的稻田河蟹，還有蛤蜊港盛產的天下第一鮮文蛤。結合健康飲食理念和生態種養模式，既可滿足老饕需求，又能為遊客提供健康飲食。大啖美食後，可至2千平方公尺的室外草坪，享受海風與陽光，此處也是戶外遊戲區，提供孩童盡情玩耍的寬闊空間。

紅海灘濕地科學館。 圖／聯合報系遼寧盤錦傳真
紅海灘濕地科學館。 圖／聯合報系遼寧盤錦傳真

紅海灘濕地，被評為「中國最美的六大沼澤濕地」、「中國十大魅力濕地」。鹼蓬草是紅海灘的「主角」，它能適應鹽鹼環境，經鹼蓬草生長後的灘塗，才能生長出蘆葦、菖蒲。幾年前，廊道的鹼蓬草開始出現退化現象，灘塗裸露面積增大。2019年成立鹽地鹼蓬草生態修復團隊，採取補植種植、潮溝疏浚、降灘改造、儲水擴容、增殖放流等保護修復措施。

廊道鹼蓬草的覆蓋面積，由2018年的2千畝擴大到2023年的2.5萬畝，至今仍努力進行生態復育工程。

健康飲食 濕地 紅海

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