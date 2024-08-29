遼寧盤錦／北旅田園景區 體驗盛唐風情

北旅田園黑風關古鎮景區，位於盤錦唐家村。景區以唐太宗討伐高句麗為背景，對黑風關當時的原址原貌進行修復。以還原盛唐的市井繁華為主題，將唐代建築、風俗、文化和現代演藝相結合，並搭配北旅雪鄉與溫泉渡假，形成遼寧獨特的旅遊資源，是中國十佳文化生態景區，以及大陸十大民宿領先品牌。

景區的由來，西元645年，唐太宗親征高句麗，薛禮為先鋒官，後稱「薛禮征東過盤錦」。

在李世民帶領下，唐軍一路北上成功占領黑風關等地。唐太宗發現此地相當適合農耕，打算將黑風關開發為邊關要塞，既可控制遼東地區，又能成為軍隊糧草的補給基地。於是在軍中挑選三千名年輕士兵，留下來開荒種地。三次征討結束，已經過二十多年，當初的壯士早與當地人通婚生子，落地生根，唐王賜名「唐家村」。時過千年，依據當時的原址原貌進行修復，再現唐風景區。

黑風關古城，以唐風全息城牆投影秀，沈浸式的夜間演出模式，打破傳統劇場模式，通過精心設計的劇情、創意空間、多媒體互動技術、藝術舞美、環繞音效幻境、篝火晚會等方式，為遊客獻上美侖美奐的盛唐夜宴。

古鎮內市井街、唐人街、垂釣區、天下糧倉區、唐王點將區、稻田觀光區、溫泉民宿區，交相輝映。古色古香的美食街區，匯聚大陸知名小吃。唐人街上不時穿插著唐風古裝街頭秀，穿越千年，盡現眼前。

遊客在春、夏、秋季，可乘小舟蕩漾於稻香田間，享受原野清閒。景區在冬季打造白雪皚皚的攝氏零下5度雪鄉，提供「盤錦有雪鄉，何必去龍江。」的在地賞雪體驗，形塑「千里冰封，萬里雪飄。」壯麗秀景。

景區將不同遊樂園串聯起來，讓遊客體驗多園式聯動的加倍歡樂。高山樂園、將軍令樂園、勇士營樂園、萌寵樂園、唐趣水鄉樂園多園聯動。

萌寵樂園裡的小動物，可以合影、餵食。更有古裝騎馬、香豬賽跑、唐朝遛鵝、飛鴿慢遞等互動遊戲，令人流連忘返。