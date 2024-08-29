遼寧盤錦／書法博物館 細數名家珍品

遼河楹聯書法博物館，位於遼河國際藝術區，是大陸首座以楹聯書法墨跡為主題的博物館群。館藏逾5千幅楹聯書法珍品，包括明清至民國時期歷史名人，有康熙、乾隆、劉墉、曾國藩、左宗堂、張之洞、李鴻章、康有為、齊白石、張大千等名家楹聯。

主館內部分為兩層，一層有門廳展示區、楹聯展覽區、多媒體播放區、中廳展示區。二層分為楹聯展覽區和辦公會客區域等。館藏珍貴的楹聯書法原跡，藝術性與理念和諧相融，文采與書藝交相輝映。深具欣賞與收藏價值，對於學術研究也有很大貢獻，吸引許多文人雅士到訪參觀。

楹聯習俗，已列入大陸國家級非物質文化遺產。楹聯，是對聯的雅稱，俗稱「對子」。楹聯言簡意深、對仗工整、平仄協調，是一字一音的漢語獨特藝術形式，因古時多懸掛於樓堂宅殿的楹柱而得「楹聯」之名。種類可分為春聯、喜聯、壽聯、輓聯、裝飾聯、行業聯、交際聯以及雜聯。

秦漢以前，每逢過年，百姓會在大門的左右懸掛桃符，此習俗源於周代用桃木來鎮鬼驅邪。桃符是用桃木做的兩塊大板，上面分別書寫傳說中的降鬼大神「神荼」和「鬱壘」的名字。名詞對名詞，「壘」是仄聲，「荼」是平聲，正好和對聯的讀法、寫法一樣，即桃符就是最早的「春聯」形式。

明太祖提倡對聯。他定都金陵後，命令大臣與百姓，除夕前都必須書寫一幅對聯貼在門上，朱元璋會微服出巡，挨門挨戶觀賞取樂。當時的文人也把題聯作對當成文雅休閒，寫春聯便成為社會風尚。到了清乾隆、嘉慶、道光三朝，對聯興盛，留下不少膾炙人口的名聯佳對。

劉墉的對聯意境優美，「山隨畫活，雲為詩留。」意指在畫裡，山活了起來，似乎有了生命。雲停留在山谷，彷彿被詩句挽留。劉墉為乾隆十六年進士，曾任內閣學士等官職，以清正廉潔聞名。他的書法造詣深厚，被世人稱為「濃墨宰相」。

民間相傳他駝背，故叫劉羅鍋，其實嘉慶帝稱劉墉為「劉駝子」時，他已是八十多歲的老人了。

劉墉曾用戲謔的對聯，表達歸隱鄉下、安享晚年的心願，「粗茶淡飯布衣裳，這點福讓老夫消受；齊家治國平天下，那些事有兒輩承擔。」