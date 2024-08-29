遼寧盤錦／紅海灘廊道 天下奇觀

遼寧省盤錦市，生態豐富，景色優美，素有「濕地之都」、「北國江南」之稱。「天下奇觀」盤錦紅海灘國家風景廊道，是以遼河入海口濕地上生長的鹼蓬草為核心資源。秋季時鹼蓬草轉化成紅色，染紅了海灘，形成絕美的「世界紅色海岸線」，被國際濕地公約組織列入世界重要濕地名錄。

目前全球濕地生長的逾百種藻類中，屬於紅色藻類的品種相對稀少，盤錦市的紅色鹼蓬草，生命力強，將草根牢牢扎進土壤中，對抗波濤，編織出遼闊的紅色盛景。

紅海灘，享譽「大陸最精彩的休閒廊道」。 圖／聯合報系遼寧盤錦傳真

鹼蓬草四月初為嫩紅，漸次轉深。到了十月時，被潮水淹灌，汲取鹽分，顏色加深轉為紅紫。最佳觀賞時間為五月至十月，每年吸引眾多遊客到訪，一探紅色海洋的奇景。

舉世罕見的紅海灘廊道全長18公里，以全球稀有的濕地資源為主題，以世界最大的蘆葦蕩為依襯，加上數以萬計的珍稀水禽，一望無際的淺海灘塗繪成一條動人的生態風景廊道。左側是旖旎綿延的紅海灘，右方則是一望無際的蘆葦蕩。在春夏時節，紅綠相濟，在秋冬時分，金紅相映，美不勝收。

船泊紅灘樂逍遙。 圖／聯合報系遼寧盤錦傳真

紅海灘廊道享譽「中國最精彩的休閒廊道」、「中國最浪漫的遊憩海岸線」。規劃有五大主題區，包括愛情紅海區、動感海岸區、海洋牧場區、燃情歲月區和田園樂土區。旅遊資源豐富多彩，除了擁有壯麗紅海灘，還有以愛情宣言廊為代表的愛情漫遊，以國際海泥節為主的娛樂體驗，以及濕地知識教育為依據的知性之遊等。

紅海灘廊道內，分割河水和海水的總閘名為「接官廳」。相傳明末，後金天命汗努爾哈赤親率鐵騎，攻城掠地，大明將士死傷無數。努爾哈赤趁勝追擊，強渡遼河，打算一鼓作氣攻破寧遠。名將袁崇煥欲乘船到遼南，重整兵力，豈料船到河口時，無渡口可靠岸。當地百姓見狀，齊心在泥灘上搭造棧橋，將袁崇煥接上岸。在百姓搭建的草廳裡，袁崇煥運籌帷幄，之後重創後金十三萬大軍。成功阻止努爾哈赤進擊山海關的野心，寧遠也成為清太祖一生征戰沙場，唯一未能攻克的城池。百姓為紀念袁崇煥，將草廳命名為接官廳。廊道內的總閘以此傳說，定名為「接官廳」。另建有「接官廳」木亭，亭內有袁崇煥雕像，亭外為古式長廊。

紅海灘，世界紅色海岸線。 圖／聯合報系遼寧盤錦傳真

關於紅海灘為何是紅色的，當地流傳淒美的愛情神話。相傳，遼河入海口處，暗藏水路連接至遼東灣的水晶龍宮，宮中住著老龍王和獨生女紅袖。

某一天，龍王上天庭議事，紅袖被笛聲吸引，偷溜出宮，見到名叫蘆生的少年，坐在灘頭吹笛，兩人墜入愛河。

天下奇觀，紅海灘風景廊道。 圖／聯合報系遼寧盤錦傳真

龍王回宮後，勃然大怒，掀起滔天巨浪，害死蘆生。紅袖每晚都到灘頭前，對著月兒哭泣。淚水哭乾，流出兩行鮮血，日復一日，年復一年，染紅了整片海灘。