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中國暑假檔電影票房 恐較2023年大跌逾4成

中央社／ 台北28日電

據統計，中國暑假檔電影票房（含預售）到24日晚間才達到人民幣110億元（約新台幣493億元）；與去年6至8月的206.19億元相較下跌至少4成。觀察人士指出，今年暑假缺乏大片加上民眾緊縮開支，是票房萎縮的主因。

綜合中國電影專業網站及美國之音（VOA）中文網報導，上述數據來自中國電影票房平台「燈塔專業版」，統計時間是從6月1日起算，在8月24日晚間10時45分突破110億元。此前，這一票房數字在8月18日突破100億元大關時，央視等中國官媒曾大舉宣傳。

若以8月剩下的天數推算，今年6至8月完整的中國暑假檔電影總票房，約有120億元之譜，對照去年同樣6至8月且創歷史新高的206.19億元計算，下滑幅度恐超過40%。

根據報導，深圳一名張姓導演認為，電影的主消費群是年輕人和親子客群，隨著中國經濟前景不佳和人際交往模式的改變，他們的文化娛樂消費受到重創。像是年輕人，若收入不濟，恐怕不願再「花閒錢」做「無效社交」。而家長若收入減少，就會排擠吃飯以外的消費活動。

中國電影部落客「漫影坑」日前直指，100億元的票房不能算「喜報」，撇開疫情3年不算，今年暑假的票房已經倒退回10年前的水準；而財經部落客「光頭幫主」則直指，今年暑假票房大跌的原因「是觀眾兜裡（口袋裡）錢少了」。

一些中國網友也提到自己今年不看電影的原因。其中有人表示，去年經濟下滑，今年影響正式顯現，許多人覺得一張票40到80元太貴了；也有人表示，7月的電影到了8月在串流平台就能看到，寧可在家看也不去電影院。

此外，新華社日前引述燈塔專業版截至8月17日的票房數據指出，今年暑假檔以喜劇片的票房表現最佳，票房直逼50億元。但中國導演陸川對此感嘆，搞笑片雄霸中國電影市場是「文化的悲哀」。

張姓導演則認為，喜劇本身無罪，但中國出現太多廉價喜劇，創作內容缺乏人文關懷、良知、邏輯和美學。而

越是蕭條的社會和歷史時期，喜劇越盛行，因為觀眾要「夢幻無痛」，如同「吃麻痺劑，才能忘卻痛苦」。

年輕人 電影

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