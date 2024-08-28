供年輕人躺平再出發 青年養老院在中國興起

在中國經濟表現疲弱、青年人失業率大增下，以「讓年輕人躺平」為號召的「青年養老院」今年來在中國快速興起。與旅社、療養看護不同的是，「青年養老院」供工作遇到瓶頸的年輕人暫住，並鼓勵互動，但不讓45歲以上及無工作經驗者入住。

香港01引述中國自媒體「一條」6月間報導，在上述背景下，「青年養老院」目前已在雲南西雙版納、河南鄭州、重慶、安徽合肥等地出現，卻遭到諸如「年輕人不奮鬥養什麼老」、「讓年輕人成為社會的蛀蟲」等質疑及批評。

報導提到，位在雲南省西雙版納傣族自治州景洪市曼丟古村的一所「青年養老院」內，就有10至15名常住的年輕人，大多是「90後」（1990至1999年生者），也有一部分「00後」（2000至2009年生者）、「80後」（1980至1989年生者）。

報導指出，這所「青年養老院」並非傳統意義上為人提供長期居住或看護的機構，也和「青年旅社」不同。創辦人盧柏克表示，在院內居住者主要有兩大類：一是自由工作者，為的是增加社交機會；二是在工作或生活上遇到瓶頸的年輕人，需要調整，休息好後再重新出發。

盧柏克指出，他創立的「青年養老院」是有門檻的：45歲以上的不收，從來沒有上過班的不收。理由是，45歲以上者往往不和他人社交，很多是住幾天就走，為的是趕緊回去養家餬口，這就喪失了住當地的意義；至於出了學校連一天班都沒上過「直接就躺平的」，也不建議他們去住。

他說，在這座「青年養老院」，沒人要求生活作息，沒有職場焦慮，沒有家庭矛盾，可以「隨心所欲」。這些年輕人大多會關掉手機，也不看電腦，不做任何工作，跟大家放空式地交流。大多數人早上7時多就會起床跑步運動一下，少部分人會睡到中午。

此外，院內的廚房面積不小，能讓6、7個人同時站得下，平常以小組為單位去買菜做飯，消費就按人數均攤。若不想一起吃飯，也可以自己做。而院內也會舉辦活動，像是練拳、氣功、種地、散步、一齊打坐，有時晚上辦音樂會，彈吉他，敲手鼓等。

盧柏克表示，他的「青年養老院」若在淡季入住，每月收費是人民幣1500元（約新台幣6730元）左右，並提供「義工換宿」，可從事打掃衛生折抵住宿費。許多在城市裡面工作的一些年輕人，少則住7天，多則20天，但最後還是會回歸到原有的生活和工作的狀態。

他說，中國年輕人在這個時代下的壓力太大了，很多人都被房貸、車貸或日常開銷壓得喘不過氣來。人是需要休息的，年輕人不光要奮鬥，還需要有個「平衡的生活，該躺平的時候就躺平」。而一提到「養老」，大家會覺得是「墮落」，但他想將養老轉化為「積極向上的生活態度」，讓年輕人能把心養得更安靜，再更好地出發。

盧柏克認為，「青年養老院」其實反映的是當下中國年輕人一種新的精神訴求：「不工作，不想結婚，不想買房子，不想生孩子」，進入了「低慾望」時期，需要一個無所事事的場所。同時，在快節奏的社會中，許多年輕人感到孤獨或缺乏歸屬感。

入住這所「青年養老院」的「90後」年輕人、從事自媒體業的邱小天表示，他想在這裡「暫時休息一下」。而在院裡最開心的事情，就是「沒有人去評判你這件事情做的是非對錯，沒有人會催促你幹一件事情」，今天出去跑個步，淋個雨也很開心。

邱小天說，他2022年就住過這座當時剛創立的「青年養老院」，一住就住了半年，今年6月又來住。鑑於父母催婚的壓力一年比一年大，如今他已很久沒有開電腦，偶爾用手機聯絡家人和朋友，但覺得自己現在更健康，以前老吃外賣，現在自己做飯；以前是帶著壓力被鬧鐘吵起床的，現在是被鳥叫聲叫起床的，「整個人清爽多了」。

也住在「青年養老院」的「80後」陶藝師龍建平表示，他想暫時休息一下，但不是永久性的躺平。這對自己的人生有一定的梳理，找到自己真正想要做的事情，今年就會「重新出發了」。而住在院內安靜很多，瑣事就會暫時的都拋開，完全沉浸在創作中。到了9、10月，他還會帶著妻子一起來住，讓她也感受一下。

曾在國企工作、來自北京的「90後」小武表示，這裡不僅是養老院，對他來說更是個「醫院」，是個釋放天性，有說不完樂趣的地方。生活上，有什麼事就去忙，忙完回來「大家都在這兒等你」，這種感覺很親切。未來有一天，他肯定會從這裡走出去，再做一些事情，「但我肯定還會回來」。