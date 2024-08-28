香港教材建議學生有性衝動時可做這件事 引起熱議

香港教育局教材在教導男女初中生（國中生）拒絕婚前性行為時，建議一旦有性衝動可立即離開現場，或是一起打羽球轉移視線，引起熱議。有香港議員抨擊教材內容不現實、籠統地汙名化婚前性行為。

綜合星島日報、聯合早報等報導，香港教育局近期上載的中學三年級公民、經濟與社會科（公經社科）教材提到，要教導學生避免性衝動，例如約會時避免性感衣著、避免過度親密接觸例如撫摸，接吻，約會地點可選在鬧市和快餐店，避免在幽靜場所，如果發現自己有性衝動，可以避開、轉移。

教材還提到一個場景說，如男生與女生獨處一室，女生因天氣熱脫下外套只剩下背心，並依偎在男生肩膊，男生「感到興奮，並有些生理反應」，學生可作出的選擇包括立即離開現場或「一起到運動場打羽毛球」，以轉移視線。

上述教材內容引發外界批評保守。香港立法會議員江玉歡說，教導學生如有衝動時可以打羽毛球不切實際，反問怎樣在時間緊迫下「預訂場地及借球拍」。江玉歡強調，教育除了要教傳統的道德倫理，也要兼顧現實及人情。成年人要留意處事的手法及與年輕一代的溝通方法，瞭解他們的心理，而不是「時代變了，我們就可以變得荒唐」。

不過，香港教育局否認教材過時落後。教育局長蔡若蓮在電台節目《講清講楚》上說，這些教材不是保守，而是希望保護青少年。「我們應如何告訴他們，正確為自己負責任，能懂得愛護自己及尊重別人。當他們將來成長的時候，要面對更複雜的社會及環境。」

但立法會議員張欣宇撰文反擊，表示無法認同教育局的聲明。教材籠統地提出「堅拒婚前性行為」說法，已遠遠不限於未成年人範疇，籠統地汙名化「婚前性行為」反而對教育引導失焦，更有可能對女性產生不健康的心理壓力。

他認為，香港今天社會價值觀整體上進步開明來之不易，「我們是否要倒轉回去，讓這樣的糟粕思維重新獲得死灰復燃的土壤？」