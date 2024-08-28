香港城大教授自殺 警方指有人散播不負責言論

香港城市大學教授李衍樺日前自殺身亡，事後有人在社交平台上載聲稱是李衍樺的遺言，內容涉及對政局不滿，警方今天譴責有人發表沒有事實根據的不負責任言論。

警察公共關係科回覆中央社查詢時說，警方是於25日接獲報告，指有人在東鐵線九龍塘站墜軌，由消防員救出後證實死亡；初步調查顯示，59歲死者曾就精神健康事宜尋求專業人士協助，最近也曾透露對身體健康及工作問題感到憂慮或困擾。

警方對於有人在網路上載一些未經證實的截圖，以及作出並無事實根據的不負責任言論，表示強烈譴責，並呼籲市民小心分辨網路資訊的真偽。

李衍樺是城大建築學及土木工程學系教授，他日前在九龍塘列車站跳下軌道而被列車撞死。據報導，他生前患有抑鬱症，正接受治療。

在李衍樺自殺後，有網友在社交平台上載聲稱是李衍樺的遺言，內容提到「23條立法塵埃落定，天空灰濛濛的」，又說「從2019年春天那場風波開始，自已沒有一天是真正快樂的」。

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