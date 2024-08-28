96歲李嘉誠罕見「現身」！ 臉上帶著燦爛笑容 精神狀態非常好

現年96歲的香港首富李嘉誠，自2018年退休後，一直深居簡出，鮮少公開露面。27日以特別嘉賓的身分，無預警「現身」香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）一場肝癌治療新儀器捐贈儀式上。他臉上帶著燦爛笑容，精神狀態看起來非常好。.

深圳特區報旗下新聞客戶端「讀特新聞」報導，香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）27日宣布，獲得李嘉誠基金會捐贈一部突破性肝癌治療新儀器——超聲波組織碎化技術（Histotripsy）醫療儀器。

久未露面的李嘉誠，透過大螢幕展示招牌式揮手，向全場打招呼，臉上帶著燦爛笑容，精神狀態非常好，並隔空與港大醫學院院長劉澤星等人合影。

Histotripsy是一種全新的無創技術，利用高強度超聲波精確破壞癌細胞，而不會損害周圍的健康組織。這項創新的專利技術利用超聲波瞄準癌細胞，在腫瘤內形成微氣泡，這些氣泡迅速膨脹和收縮，產生衝擊波破壞和液化目標腫瘤細胞，運作原理與使用超聲波加熱目標細胞組織的高強度聚焦超聲（HIFU）熱療有所不同。

對於該項技術，李嘉誠說：「氣泡可以治癌，是多麼不可思議的事。醫療科技研究、創新和應用不僅是賦予社會希望的關鍵，也可帶來經濟前景……。治療儀器將為香港肝癌患者提供無痛、高治癒率和較能負擔得起的治療選擇。我期待這項創新技術能應用在更多的治療領域，是患者喜訊之餘，更可減低醫療系統的重擔。」

此外，Histotripsy技術源於美國密西根大學華人科學家徐蓁教授團隊的研發成果，李嘉誠日前與徐蓁進行視訊對話，以瞭解這項突破性的醫療技術。在對話中，李嘉誠直言自己瞭解到這項技術後，「我內心很興奮，真的幾個晚上都睡不著！」

長和系四家公司於2018年3月16日聯合舉行業績發佈會，時年90歲的李嘉誠宣布退休。

李嘉誠在退休之前曾多次對外表示，退休後的他，要「披上新戰衣」，全身心投入到最牽掛的地方：李嘉誠基金會。按照李嘉誠公開說法，李嘉誠基金會是自己的「第三個兒子」。