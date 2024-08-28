快訊

談中信金公開收購新光金 總座高麗雪提九大聲明強調絕非偷襲

史上第4次！珊珊颱風進逼 日本氣象廳罕發最高級別「颱風特別警報」

付出代價甚高...京華城容積率變更爆爭議 威京集團痛陳三原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

96歲李嘉誠罕見「現身」！ 臉上帶著燦爛笑容 精神狀態非常好

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
現年96歲的香港首富李嘉誠27日以特別嘉賓的身分，無預警「現身」香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）一場肝癌治療新儀器捐贈儀式上。他臉上帶著燦爛笑容，精神狀態看起來非常好。（香港商報）
現年96歲的香港首富李嘉誠27日以特別嘉賓的身分，無預警「現身」香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）一場肝癌治療新儀器捐贈儀式上。他臉上帶著燦爛笑容，精神狀態看起來非常好。（香港商報）

現年96歲的香港首富李嘉誠，自2018年退休後，一直深居簡出，鮮少公開露面。27日以特別嘉賓的身分，無預警「現身」香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）一場肝癌治療新儀器捐贈儀式上。他臉上帶著燦爛笑容，精神狀態看起來非常好。.

深圳特區報旗下新聞客戶端「讀特新聞」報導，香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）27日宣布，獲得李嘉誠基金會捐贈一部突破性肝癌治療新儀器——超聲波組織碎化技術（Histotripsy）醫療儀器。

久未露面的李嘉誠，透過大螢幕展示招牌式揮手，向全場打招呼，臉上帶著燦爛笑容，精神狀態非常好，並隔空與港大醫學院院長劉澤星等人合影。

Histotripsy是一種全新的無創技術，利用高強度超聲波精確破壞癌細胞，而不會損害周圍的健康組織。這項創新的專利技術利用超聲波瞄準癌細胞，在腫瘤內形成微氣泡，這些氣泡迅速膨脹和收縮，產生衝擊波破壞和液化目標腫瘤細胞，運作原理與使用超聲波加熱目標細胞組織的高強度聚焦超聲（HIFU）熱療有所不同。

對於該項技術，李嘉誠說：「氣泡可以治癌，是多麼不可思議的事。醫療科技研究、創新和應用不僅是賦予社會希望的關鍵，也可帶來經濟前景……。治療儀器將為香港肝癌患者提供無痛、高治癒率和較能負擔得起的治療選擇。我期待這項創新技術能應用在更多的治療領域，是患者喜訊之餘，更可減低醫療系統的重擔。」

此外，Histotripsy技術源於美國密西根大學華人科學家徐蓁教授團隊的研發成果，李嘉誠日前與徐蓁進行視訊對話，以瞭解這項突破性的醫療技術。在對話中，李嘉誠直言自己瞭解到這項技術後，「我內心很興奮，真的幾個晚上都睡不著！」

長和系四家公司於2018年3月16日聯合舉行業績發佈會，時年90歲的李嘉誠宣布退休。

李嘉誠在退休之前曾多次對外表示，退休後的他，要「披上新戰衣」，全身心投入到最牽掛的地方：李嘉誠基金會。按照李嘉誠公開說法，李嘉誠基金會是自己的「第三個兒子」。

李嘉誠 港大 醫學院

延伸閱讀

亞洲首試點 無創治肝癌 李嘉誠捐港大、中大儀器

桃園獨居阿嬤中風兒相依為命 基金會和里鄰關懷贊助

統一超社會服務 落實社區陪伴

【免費報名】肝炎、肝硬化、肝癌三部曲衞教講座

相關新聞

不買房的中國年輕人 重視飲食旅行與精神消費

「2024有意思生活方式報告」調查歸納出現在中國年輕人的消費趨勢，他們更願意花錢在健康飲食與旅行上，重視精神層次的消費，...

96歲李嘉誠罕見「現身」！ 臉上帶著燦爛笑容 精神狀態非常好

現年96歲的香港首富李嘉誠，自2018年退休後，一直深居簡出，鮮少公開露面。27日以特別嘉賓的身分，無預警「現身」香港大...

武漢一看守所驚傳爆炸 疑私釀酒惹禍

武漢一間看守所發生爆炸事故，炸傷被羈押人員。發生爆炸的原因疑似是因有人在看守所內私自釀酒所致，目前當局已對事件展開調查

陜西男24年獻血9600ml 急用血卻踢鐵板

中國捐血爭議又一樁，日前河北一名男子曾捐血八次，但需要緊急輸血時，卻因捐血證過期被拒；此外，陝西也有一名無償捐血24年的...

200元「助學補助」 山西血漿站誘學生捐血

山西一個血漿捐獻中心以200元「助學補助」為名，邀請學生在兩個半月捐獻四次以上血漿，網友質疑該活動存在誘導學生捐獻；官方...

大陸四大航今年都將營運！國航、南航28日同時接收首架C919 各訂100架

大陸國航、南航28日晚間將在上海，同時接收兩家公司的首架大陸國產C919飛機。在這之前，國航、南方航空都曾宣布，均訂購了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。