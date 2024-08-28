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武漢一看守所驚傳爆炸 疑私釀酒惹禍

中央社／ 台北28日電

武漢一間看守所發生爆炸事故，炸傷被羈押人員。發生爆炸的原因疑似是因有人在看守所內私自釀酒所致，目前當局已對事件展開調查。

據封面新聞等陸媒報導，武漢一名孫姓婦女向媒體透露，其丈夫關押在武漢江岸區看守所期間，因為有人在在看守所內私自釀酒引發爆炸，導致丈夫耳朵受傷聽力受損。

孫姓婦人指出，「3月份，看守所內有人用葡萄乾、酒麴、儲物盒釀酒，期間發生氣體膨脹意外發生爆炸，天花板上都是汙漬。丈夫剛好坐在旁邊，耳朵被炸傷。前兩天，律師再次去會見，發現他臉上有傷。才知道反映這個事之後，有看管民警打了他。」

孫姓婦人表示，看守所負責人稱她的丈夫被炸傷發生在3月，當時的監視器畫面已被覆蓋，尚不清楚事件過程；後丈夫因回嘴，被看管民警推擠，負責人否認民警毆打一事。

孫姓婦人質疑，「誰在私自釀酒，材料怎麼來的，反映情況後為何被毆打？這些問題都沒有得到回答。聽他們意思，爆炸的事沒有監控，沒查出來。這讓人對看守所裡面的管理情況感到擔憂。」

根據武漢市公安局江岸區分局官方微博27日消息，針對媒體有關「武漢江岸區看守所一監室發生爆炸，受傷在押男子稱有人私自釀酒」的報導，市、區公安機關高度重視。

這則通報指出，公安局迅速組織紀檢、督察、法制等部門成立調查組，邀請檢察機關參加，對反映的情況展開調查。將根據調查結果，依法依規嚴肅處理。

對於看守所發生因私自釀酒，引發爆炸傷人事件，不少中國網友感到驚訝，也有人認為監管太鬆懈。

丈夫 武漢 爆炸

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