大陸四大航今年都將營運！國航、南航28日同時接收首架C919 各訂100架

大陸國航、南航28日晚間將在上海,同時接收兩家公司的首架大陸國產C919飛機。在這之前,國航、南方航空都曾宣布,均訂購了100架C919飛機。

IT之家先前報導,國航今年4月26日與中國商飛簽訂協議,購買100架C919飛機,100架飛機計畫於2024年至2031年分批進行交付。

此外,海航航空旗下金鵬航空,也計畫在第4季接收首架C919客機,首家用戶東航則已接收7架C919客機,預計四大航今年都將營運國產C919飛機。

不久前的8月中旬,C919 第二總裝廠選址落地上海浦東臨港片區,總建築面積約為 33 萬平方公尺,總投資人民幣119.5億元,項目建成後將滿足C919 大型客機未來批量化生產需求,預計到 2027 年生產線滿負荷運轉時突破150 架產能目標。

南華早報9日援引知情人士消息報導稱,7月在上海對中國商飛C919進行實地檢查後,歐盟航空安全機構歐洲航空安全局(EASA)代表團給予「積極回饋」,C919將獲准在歐洲運營的可能正在不斷加大。

「現在看來,C919在2025年獲得歐盟認證的前景更為樂觀」,該人士表示。有大陸民航業官員認為,EASA代表團的此次訪問,代表歐盟監管機構在瞭解大陸飛機及設計和製造方面又向前邁進了一步,並將之稱為是「一個突破」。

報導指出,中國商飛於2019年首次申請EASA認證,在C919於2023年5月完成商業首飛,並成功開通境內航線一年後,這一認證進程正在「加快」。

報導稱,7月的檢查是合規性演示的一部分。合規性演示是EASA四輪認證程序的第三階段,也是最重要的階段。

根據EASA官網介紹,四輪認證程序分別包括:技術熟悉和認證基礎(Technical Familiarisation and Certification Basis)、制定認證計畫(Establishment of the Certification Programme)、合規性演示(Compliance demonstration)、技術收尾和頒發批准(Technical closure and issue of approval)。

在合規性演示過程中,飛機製造商必須證明產品符合飛機結構、發動機、控制系統、電氣系統和飛行性能方面的法規要求。這一步驟將由EASA分析師透過地面測試分析(如結構抗鳥撞測試、疲勞測試和模擬器測試)以及飛行測試完成的。

介紹指出,這是EASA型號認證過程中時間最長的階段。就大型飛機而言,完成合規性演示的期限定為五年,必要時可以延長。

不過,在7月的評估中沒有進行試飛環節,據稱試飛可能在今年晚些時候或明年年初進行。

在西方飛機製造商的壟斷地位被動搖之際,這家大陸國有製造商正尋求在世界規模第二大的航空市場站穩腳跟。

C919也在積極努力撬動波音的巨頭市場。波音預計,大陸民航機隊規模到2043年將擴大1倍以上,年均增長4.1%,從4,345架增至9,740架飛機。

一段時間以來,境內航空公司機隊陸續出現國產大飛機C919的身影,波音民用航空市場行銷副總裁霍達仁認為,C919大型客機已成為波音的競爭對手,並稱競爭對行業是好事。