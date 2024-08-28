別總老三樣 解鎖北京新玩法

暑期旅遊火熱，北京再次位列大陸最熱門旅遊目的地。如今，來北京旅遊可不再是爬長城、看故宮、吃烤鴨老三樣了。城市騎行、主題樂園、鄉村民宿……，遊客可以「解鎖」愈來愈多的遊玩新方式，深度感受京城的獨特魅力。

北京中軸線申遺成功，讓更多遊客前來打卡中軸線上的景點。踏上中軸騎行之旅，從永定門遺址公園到天壇公園，途中隨處可見熙熙攘攘的旅遊團。一路向北，清脆的鐺鐺聲傳來，復古鐺鐺車正駛向前門。

行至草廠三條的林蔭路，稍作停留，在鬧中取靜的三里河公園親水賞景。然後穿行胡同，行經正義路上長安街，經過天安門廣場，右轉至南長街，到達故宮西北角樓。

自行車道上，不時有裝備齊全的騎友結伴而行。通過景山、地安門、萬寧橋，到達中軸線騎行之旅的終點鐘鼓樓，一路上有數不清的風景，也有數不盡的遊客。「原來中軸線有這麼深厚的歷史文化底蘊！」

市民藝佳拉著來京旅遊的閨密一起參加騎行，兩個人還約定找個晚上，再來中軸線夜騎。

「穿上學院服，來北京返校了！」廣州遊客邱女士和男友都是「哈迷」，北京環球度假區是他們來京遊玩的第一站。兩人直奔哈利·波特的魔法世界，遊玩之餘領取了主題貼紙和電子徽章，又在水舞音浪派對中享受鬆弛感，在大片世界度過了愜意的一天。「放慢腳步旅行，一天只玩一個景點。」邱女士說。

這個暑期，一條包含了「長城下的古村落」的深度遊線路熱度很高。客人們來到延慶石峽村，在特色民宿內喝一杯現磨咖啡，前往長城民俗文化博物館感受村莊的變革與記憶，來到非遺手工藝體驗館剪紙、畫扇子，爬石峽關長城看日出……，豐富的體驗和貼心的服務，令大家流連忘返。