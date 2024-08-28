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陸縣域旅遊 比去年更熱

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

暑期接近尾聲，中國在線旅遊平台去哪兒26日發布的數據顯示，在去年暑期旅客出行量較高的基礎上，今年暑期中國國內旅遊市場更火熱。其中，今年平台上暑期縣域旅遊表現搶眼，7月以來，縣域酒店預訂量環比和同比增幅跑贏一線城市。　

中新社報導，去哪兒數據顯示，2024年暑運高峰較2023年同期推遲了一到兩周，暑運客流回落比去年同期更晚，預計熱度將持續至8月30日。國內暑期熱門目的地前十位為：北京、上海、成都、廣州、深圳、重慶、杭州、西安、昆明、長沙。

縣域旅遊熱度明顯。平台上，7月以來，四、五線城市及下轄縣酒店預訂量環比增長113%，同比增長24%，漲幅跑贏一線城市。從平台上暑假酒店預訂量最高的縣及縣級市來看，最火熱的前十位縣城是：吉林延吉、貴州荔波、湖北恩施、貴州興義、雲南彌勒、新疆布爾津、四川康定、貴州雷山、吉林安圖、山西平遙。

數據顯示，縣城旅遊者大多來自一、二線城市，異地旅客占比近八成，外省旅客占比在一半以上，成都、北京、重慶、廣州、上海位居前往縣城旅遊的前五位客源地；來自北京、上海、廣州、深圳客源地的旅客量較去年暑假增長了四成以上。

出境遊方面，平台上國際機票預訂量已超過2019年同期水平。今年暑期，東南亞依舊是最熱門的出境旅遊目的地，且在出境遊政策利好推動下，有更多三、四線以下城市居民走出國門。得益於中國144小時過境免簽，暑期入境遊增速快於出境遊。旅客今年暑期在平台上使用非中國護照預訂國內航線機票，同比增長了1.8倍。

北京 酒店

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