陸百萬網紅在靖國神社塗鴉、便溺 涉敲詐勒索在杭州被捕

6月間在日本靖國神社塗鴉及便溺的中國網紅「鐵頭」，日前已被浙江省杭州市公安局濱江區分局扣押，理由是涉嫌敲詐勒索，而他疑似涉案所得的3支蘋果手機及59張面額人民幣100元的超市卡等物件，也一併被扣。

綜合中國媒體今天報導及網路訊息，一張杭州市公安局濱江區分局「扣押決定書」的截圖，近來在中國網路熱傳。被扣押人的全名雖被馬賽克處理，僅露出「董」字，但對照其出生日期及住址，被扣押人即為網名「鐵頭」的董光明。

根據報導，濱江分局刑偵大隊人員表示，目前該大隊已經介入辦案，「鐵頭」已被逮捕，具體涉案內容相關部門正在調查，「能公布時會發布公告」；而管區長河派出所人員則說，關於「鐵頭」的案件正在處理中，「具體細節不方便透露」，是否屬敲詐勒索有待核實。

董光明以「鐵頭懲惡揚善」為網名，2023年3月起密集發表與「打假」有關的短影音，涉及海南三亞海鮮市場亂象、金鑲玉抽獎騙局、老年保健品騙局等，在幾個月內迅速積累幾百萬粉絲。

同年8月起，因先後檢舉中國教培業龍頭新東方違規授課，以及新東方旗下直播購物平台「東方甄選」涉及販賣假貨，董光明與新東方在網路上展開激烈過招，但也使他爭議四起，過去因開設賭場、非法拘禁等罪被判刑入獄的往事遭曝光，他也坦承不諱。

今年1月，董光明因在直播時自爆其涉黃經歷，引發網友舉報和抵制。2月起，他在抖音、快手、微博等多個平台的帳號被封禁。

沉寂一時後，董光明6月1日晚間夥同另一名中國籍男子姜卓君在靖國神社外塗鴉，並當場便溺，影片隨即在中國網路上瘋傳，引發熱議，但評價十分兩極。董光明事後隨即返國，被日本警方通緝；姜卓君則被日警逮捕，如今已遭到起訴。