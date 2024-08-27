《黑神話：悟空》震撼靈魂的配樂獲盛讚 背後作曲者、創作靈感曝光

大陸國產遊戲《黑神話：悟空》火熱，除了畫風外，配樂也引起關注。備受大陸玩家討論的結局二動畫裡一段《雲宮迅音》旋律作曲者也被大陸網友挖出，原來作曲者是大陸傳奇音樂家、《西遊記》配樂者許鏡清。

隨著《黑神話：悟空》的發售，《雲宮迅音》迅速在國際走紅，國際網友的評價是「這就是傳說中的天庭交響曲？」、「這首歌是時間的傳奇」、「這首主題曲會在整個社區迴蕩，創造一個共享的激動時刻。」

事實上，《雲宮迅音》是大陸1986版電視劇《西遊記》的經典配樂，遊戲將其創新演繹，在保留經典的同時，加入了更多民族元素，造就了許多玩家心中新的「戰歌」。

公開資料顯示，許鏡清1942年出生在山東農村，艱苦的生存環境中，音樂成為他精神支柱，後來他考上哈爾濱藝術學院，並寫出大量經典作品，普遍出現在影視劇、影片與晚會中。雖然音樂廣為流傳，但取得的版權費十分稀薄。目前許鏡清在大陸作曲界享有崇高地位，現為大陸國家一級作曲家。

值得注意的是，許鏡清在1972年參與創作了民樂合奏《大寨紅花遍地開》，但採集體署名。而該樂曲飄揚到了英國，中國傳統樂器特色受到知名歌手大衛鮑伊注意，外界認為大衛鮑伊《中國女孩》開頭的吉他獨奏可能來自於前述影響。