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氣候怪象？新疆塔克拉瑪干沙漠爆發「洪水」 陸網友：前所未見

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
受到高溫融雪和強降雨影響，大陸最大塔克拉瑪干沙漠也出現洪水。圖／取自半島都市報
受到高溫融雪和強降雨影響，大陸最大塔克拉瑪干沙漠也出現洪水。圖／取自半島都市報

最乾燥的沙漠地帶近期竟受洪水之苦。大陸水利部網站24日消息指出，新疆區域自7月15日以來，受到高溫融雪和強降雨影響，新疆塔里木河源流阿克蘇河、和田河、葉爾羌河相繼出現洪水過程。且近10天（8月17日至27日），塔里木河上游降水偏多了4倍以上。

大陸最大的沙漠塔克拉瑪干沙漠位於南疆，也是世界第十大沙漠，亦是世界第二大流動沙漠，曾被西方探險家喻為「死亡之海」。

不過7月中旬以來，在高溫融雪與強降雨影響下，塔里木河乾流阿拉爾河段（阿克蘇市）發生超警洪水，新渠滿河段（沙雅縣）、英巴扎河段（輪台縣）相繼發生超保洪水，部分河段高水位持續時間近1個月。目前，塔里木河全線呈緩退態勢。

綜合大陸網上流傳的影片，可以看到洪水淹沒了道路，許多車輛因而熄火，有大陸網友表示「從沒見過沙漠發洪水」、「活得久了什麼都能見到」、「這水是怎麼來的，有沒有人能科普（科學普及）一下.....」。

事實上，沙漠中以前也多次出現洪水。塔里木河及其源頭支流，如和田河、葉爾羌河等河流也常有融雪性洪水漫過河道出現在沙漠中。僅2017年至2021年，新疆有記錄成災的暴雨山洪就達20多次。

半島都市報統整，新疆雖然位居內陸，但其實洪澇是其主要自然災害，依成因主要可以分為融雪性洪水、暴雨洪水和潰決型洪水。

大陸中央氣象台預計，未來10天（8月27日至9月5日），新疆西部依然多雨，其中沿天山地區等地累計降雨量有20～40公釐，局地可達50公釐以上。

新疆 洪水 高溫

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