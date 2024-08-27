香港城大教授自殺身亡 警方家屬未證實網傳遺言

香港城市大學教授李衍樺前天自殺身亡，事後有人在社交平台上載聲稱是李衍樺的遺言，但香港警方及李衍樺的家屬至今沒有向媒體公開說明相關情況。

香港本地媒體報導，59歲的李衍樺是城大建築學及土木工程學系教授，生前患有抑鬱症，正接受治療。

據報導，警員在李衍樺自殺現場檢獲遺書，推測他近日因為情緒及工作問題感到不快，不排除因此自殺；他自殺前曾向太太透露，工作感到壓力。

城大發言人回覆本地媒體查詢時表示，對事件深表難過，校方正了解事件，也會向其家屬提供適切可行的協助。

另一方面，在李衍樺自殺後，有網友在社交平台上載聲稱是李衍樺的遺言，內容提到「23條立法塵埃落定，天空灰濛濛的」，又說「從2019年春天那場風波開始，自已沒有一天是真正快樂的」。

遺言表示，「作為失落的一代，我對於香港的明天，不再有任何期待，對於這個世界，亦沒有任何留戀。」

遺言還提到，「我想被火車碾碎的感覺應該和被坦克碾碎差不多吧…能在這座我深愛過的、和我『同歲』卻日漸衰落的城市用這樣慘烈的方式結束生命大概也是一種浪漫吧。」

由於該篇網傳遺書的來源可疑，其中又包含和香港「同歲」等令人不解的內容，其真實性仍無法證實。

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