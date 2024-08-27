快訊

台新金總座針對「新新併」提出五大聲明 不排除拉高換股比例

直播／2024《台灣米其林指南》星級美食城市 摘星餐廳名單公布

一票外國人排隊！台北101捷運站搶搭「手扶梯」 官方出手了

香港城大教授自殺身亡 警方家屬未證實網傳遺言

中央社／ 香港27日電

香港城市大學教授李衍樺前天自殺身亡，事後有人在社交平台上載聲稱是李衍樺的遺言，但香港警方及李衍樺的家屬至今沒有向媒體公開說明相關情況。

香港本地媒體報導，59歲的李衍樺是城大建築學及土木工程學系教授，生前患有抑鬱症，正接受治療。

據報導，警員在李衍樺自殺現場檢獲遺書，推測他近日因為情緒及工作問題感到不快，不排除因此自殺；他自殺前曾向太太透露，工作感到壓力。

城大發言人回覆本地媒體查詢時表示，對事件深表難過，校方正了解事件，也會向其家屬提供適切可行的協助。

另一方面，在李衍樺自殺後，有網友在社交平台上載聲稱是李衍樺的遺言，內容提到「23條立法塵埃落定，天空灰濛濛的」，又說「從2019年春天那場風波開始，自已沒有一天是真正快樂的」。

遺言表示，「作為失落的一代，我對於香港的明天，不再有任何期待，對於這個世界，亦沒有任何留戀。」

遺言還提到，「我想被火車碾碎的感覺應該和被坦克碾碎差不多吧…能在這座我深愛過的、和我『同歲』卻日漸衰落的城市用這樣慘烈的方式結束生命大概也是一種浪漫吧。」

由於該篇網傳遺書的來源可疑，其中又包含和香港「同歲」等令人不解的內容，其真實性仍無法證實。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

社交 香港城市大學

延伸閱讀

香港人口女多男少 與女性壽命較長有關

奧運表現亮眼 香港運動員卻嘆全職不易

遊奈良餵鹿吃仙貝 他1舉動被粵語狂罵「No paper」…港網：香港很多自以為是的人

大陸大媽嫌經濟艙「太恐怖」跟兒子硬闖頭等艙！一句話惹毛全機人

相關新聞

新疆塔克拉瑪干沙漠爆發洪水 陸網友稱前所未見

最乾燥的沙漠地帶近期竟受洪水之苦。大陸水利部網站24日消息指出，新疆區域自7月15日以來，受到高溫融雪和強降雨影響，新疆...

演活「青年毛澤東」 中國一級演員王霙66歲病逝

以扮演中共開國領袖毛澤東聞名的中國一級演員王霙，近日於江蘇無錫病逝，享壽66歲。王霙曾在60多部電影及電視劇飾演毛澤東，...

中國高校啟「軍訓模式」 山東傳學生中暑亡

中國多所高校開啟「軍訓模式」，包括清華、復旦、上海交通大學等都對新生進行入學軍訓，從打靶、定向越野、AI模擬駕駛航母等課...

青島非法代孕一條龍！1個娃75萬加20萬可選性別 有女孩賣卵17次

中國代孕黑市猖獗，近日山東省青島市一個汽貿城中，被揭發暗藏一間號稱「北方最大地下代孕實驗室」，提供賣卵、代孕、售賣出生證...

只要260元！非身障也能租輪椅逛兵馬俑 免排隊還有人推

知名景點陜西西安兵馬俑向來參觀人潮洶湧，近日有網友發視頻稱，入場處可以租用輪椅遊覽，不是身障者也可以租借，而且不用排隊，...

香港9歲女童 在西安街頭用粵語吟古詩暴紅

近日一名9歲的香港女孩在西安街頭用粵語對詩，對方用普通話說上句，女孩立即以粵語接出下句，背誦出范仲淹的「岳陽樓記」、白居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。