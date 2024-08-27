粵來粵有趣短片賽 台隊阿爾特奪金獎

今年夏天的尾聲，第六屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽在深圳落幕，8月23日晚間舉行頒獎晚會。在48小時的緊張賽程中，粵台選手們充分發揮創意與團隊合作，完成20個圍繞深圳市為主題的作品，角逐金獎榮譽。

決賽比賽過程相當精彩，透過現場大眾投票，台灣隊伍「阿爾特」以其出色作品《足跡》榮獲大賽金獎，該作品採用特殊拍攝視角，不僅在創意上別出心裁，更透過精湛的影像技術，傳遞深圳的人文故事，在情感傳遞上引起了觀眾共鳴。成員潘柏諭提到這次比賽是很特別的體驗，「最大的收穫就是認識在深圳幫助我們的人，一切都是緣分、都是機緣，我們才湊到一起；也因為透過交流才發現，大家都有自己的理想，也因此貼合了我們的創作主題。」

同樣獲得金獎殊榮的還有來自廣州的「五條羊」，透過作品《這裡是夢都》展現了影像擁有留住時間、打動人心的魅力，「我覺得這個48小時挑戰賽，對於我們所有參賽者來說就是一個追夢之旅。」伍寳裕、吳梓純說，「我們希望透過影像創作，能為別人實現夢想的過程中提供幫助。」

此外，台灣參賽隊伍「流星者」獲得銀獎，選手賴政杰提到，「這48小時讓我們更認識深圳的生態和運作方式，同時學習到很多拍攝經驗，也很榮幸能參加到這個比賽、獲得很多收穫。」

據悉，「粵來粵有趣」吸引了無數海內外短片創作者投件，吸引了上萬個優秀的影像創作人、愛好者積極參與，迄今已成功舉辦六屆，為青年搭建了一個交流合作、展示創意的平台。

「在有限的時間去創作，我們看到青年的無限能量。」擔任本次大賽的評審長、台灣知名電影導演張書瑋對參賽作品給予高度評價，他表示從兩個賽區的作品中看到更多元的面向，不管是創意性還是技術層面都讓評委們感到驚奇，「48小時比賽的能量爆發是在一瞬間、對青年創作人來說是一個非常好的挑戰。」