遼河美術館 匯聚藝術精華

遼河美術館，是大陸東北地區最大的美術館，現已成為盤錦市的標誌性建築，也是中國大陸第一座以清水混凝土工藝建設的美術館。展廳面積約6千平方公尺，內分9個展區，展線長度1千公尺，能舉辦大型展覽。美術館集收藏、展示、交流、拍賣、學術創作等多功能於一體。

廣場雕塑玉雕龍。圖／本報遼寧盤錦傳真 美術館於2006年正式投入使用，門前文化休閒廣場，可舉辦大型活動，平日是居民休閒娛樂場所。廣場上的雕塑，因造型奇特，吸引眾多訪客目光，紛紛猜測它究竟是什麼。廣場雕塑是以牛河梁出土的玉雕龍為原形打造而成，重39噸、高4.92公尺、寬3.19公尺。玉雕龍是紅山文化代表器物，出土於重要遺址牛河梁，曾被讚譽為「中華第一龍」。1984年，遼寧牛河梁發現一座5千多年前的古墓。陪葬品是3件精美絕倫玉器，其中兩件，擺放在在墓主人的胸口，是目前已知最早的玉龍形象，它們不僅是飾品，更是中華民族的古老圖騰。