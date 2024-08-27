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文青天堂 廣廈藝術街

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
廣廈藝術街，吸引眾多文青到訪。圖／本報遼寧盤錦傳真
廣廈藝術街，吸引眾多文青到訪。圖／本報遼寧盤錦傳真

廣廈藝術街位於盤錦市興隆台區，由14棟主體建築構成，於2016年初開街運營。由畫家原創工作室、青年藝術眾創空間、地域特色文化研發與展示區、大學生創業孵化示範基地、藝術體驗等區域組成。匯集了來自海內外逾百名藝術家，30多位藝術院校畢業生，以及研究盤錦文化的學者。

廣廈藝術街展覽長廊圖／本報遼寧盤錦傳真
廣廈藝術街展覽長廊圖／本報遼寧盤錦傳真
走進藝術街，可見畫廊、藝術家工作室、文化館、圖書館、脫口秀劇場、咖啡店、自助書店等，滿足藝文旅遊、購物、娛樂、休閒等需求。百年福街內的古玩城，是東北地區設施最好、最齊全的古玩城，定期舉辦古玩大集，成為古玩愛好者與收藏家必遊勝地。

藝術街舉辦豐富多彩的文化創意活動，包括文化嘉年華、文化夜市、國際兒童藝術節、盤錦首屆搖滾音樂節、國際街舞大賽等，藝術品拍賣會以及繪畫、演講、影視表演主題大賽等。以多元文化旅遊主題，讓千姿百態的文藝之美，走到遊客面前。在藝術街還能看到大型3D立體壁畫群，以及由國際水景藝術領導者澳洲彩虹集團設計的音樂噴泉，還有古代四大玩石之一的太湖石搭建的假山奇景等。

藝術家 音樂

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