遼河民俗博物館 探索遼河流域的文化瑰寶

遼河民俗博物館位於盤錦市遼河文化產業園區，占地面積1100平方公尺，由9個小型博物館組成，包括餐飲文化博物館等。2007年博物館成立以來，多次舉辦個人收藏的字畫、古玩、郵品等展覽，為盤錦的收藏愛好者提供展示舞台，一樓長期展出遼河流域紅山文化的文物。

民間手工藝品廳。圖／本報遼寧盤錦傳真 紅山文化發源於東北地區，分布於西遼河流域，是新石器時代文化遺址，華夏文明最早的遺跡之一，距今約五、六千年。紅山文化重視與大自然和諧共處，以及廣泛交流的開放態度。紅山先民創造了具有禮制雛形的「壇、廟、塚」祭祀建築群，以及獨具藝術特色的玉器。

中國河蟹第一市，盤錦市。圖／本報遼寧盤錦傳真 遊覽遼河民俗博物館，不但能欣賞文物，還能大啖盤錦美食。盤錦是北方最大河蟹產地，有「中國河蟹第一市」稱號。金秋時節正是品嚐河蟹最佳時機，盤錦河蟹屬中華絨螯蟹，海水生，淡水長，肉質鮮嫩美味。

相傳李世民征討高句麗，行至河口，波濤洶湧，無橋可渡，百萬大軍望河興嘆。唐王心急如焚，命先鋒王君可在三日內渡河，否則問斬。王君可苦思無計， 忽見河神進帳說：「明日辰時，河中有橋渡大軍過河。」並千叮萬囑，過橋後切勿回頭。隔天果有橋現於河，唐王大喜，令馬急渡，王君可斷後。就在大軍抵達彼岸，王君可即將上岸之際，腦中驟現河神話語，忍不住回頭一望，「原來這橋是由螃蟹堆聚而成！」頃刻間，蟹橋陷，王君可被大水沖走，後人傳說，螃蟹蓋上的印記是唐王大軍馬蹄所踏，蟹胃包的一條骨頭，便是王君可的大刀。