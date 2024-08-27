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遼寧盤錦…中華第一碑林 遼河碑林公園

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
「中華第一碑林」，遼河碑林。圖／本報遼寧盤錦傳真
「中華第一碑林」，遼河碑林。圖／本報遼寧盤錦傳真

盤錦市位於遼寧省中南部，地處遼河三角洲中心地帶、遼河入海口處，是大陸沿海最北端的地級市，被稱為「地球之腎」的濕地面積約占全市總面積八成。良好的生態環境孕育出優質稻米， 享譽「中國生態稻米之鄉」。遼河碑林公園坐落在盤錦湖濱公園西端，珍藏從甲骨文到歷代書法家的碑刻逾2千塊，是大陸最大且唯一的不斷代碑林，有「中華第一碑林」之稱。

遼河碑林，珍藏逾2千塊碑。圖／本報遼寧盤錦傳真
遼河碑林，珍藏逾2千塊碑。圖／本報遼寧盤錦傳真
遼河碑林公園是東北最大的仿古建築，大陸平原地區面積最大的公園。是遼河流域截彎時留下的一段河灣，呈橢圓形。總面積1 6 7 公頃， 包含鶴鄉園區、自然風光區、動物園區、南部岸線區、遼河碑林區等。公園將書法、園林、石刻、建築藝術，以及詩、詞、歌、賦、奇文融為一體，創造出碑林與園林特色的「藝術大觀園」。

古代館，選刻歷代名家書法精品。圖／本報遼寧盤錦傳真
古代館，選刻歷代名家書法精品。圖／本報遼寧盤錦傳真
碑是指人為豎立的石塊，刻有文字。中國古代官員將立碑視為榮耀，唐朝的地方官若要立碑記功，需經由皇帝下旨詔敕。唐朝人民會為好的地方官立「頌德碑」，狄仁傑與宋璟等父母官皆有被立碑。宋璟因體恤民情，深受百姓愛戴，被稱為「有腳陽春」，因為宋璟所到處，猶如春天的萬物，受到陽光照耀，欣欣向榮。

遼河碑林，千年墨潤萬古弦。圖／本報遼寧盤錦傳真
遼河碑林，千年墨潤萬古弦。圖／本報遼寧盤錦傳真
遼河碑林是一座古今書法藝術的寶庫，可欣賞距今約6千年的陶文符號，距今約5千年的象形文字，距今約3千年的甲骨文，距今約2千年的漢隸。細品殷商的古樸、秦漢的富麗、魏晉的神韻、隋唐的瀟灑、宋元的風雅、明清的秀麗。碑林公園擁有幾項全大陸第一，是大陸第一座從古至今不斷代的書法碑林，第一座存有遠古文字符號的碑林，第一座珍藏甲骨文的碑林，第一座收藏漢代竹簡文字的碑林。

古代館珍藏從中國原始文字符號開始、歷朝至今的書法珍品。有遠古象形文字「日、雲、山」等，以及從15萬個甲骨文字中選出代表性的作品，還有長沙馬王堆出土的漢代竹簡文字。館內選刻了歷代名家書法精品2百餘件，如書聖王羲之的「蘭亭序」、草聖張旭的「古詩四帖」、詩仙李白的「上陽台帖」、元初三大家之一趙孟頫的「歸去來辭」、蘇州四才子之一唐伯虎的「落花詩冊」等。

半坡陶器刻劃符號。圖／本報遼寧盤錦傳真
半坡陶器刻劃符號。圖／本報遼寧盤錦傳真
齊白石書法。圖／本報遼寧盤錦傳真
齊白石書法。圖／本報遼寧盤錦傳真

建築 甲骨文 稻米

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