撤出大陸華北市場 北京鼎泰豐總經理：影響約800員工

台灣知名餐飲品牌「鼎泰豐」在大陸展店20多年，如今，其在華北地區的授權合作夥伴北京恆泰豐餐飲有限公司（北京鼎泰豐）宣布，將於10月底熄燈，陸續關閉位於北京、天津、西安、廈門等地的14家門市，投下行業震撼彈。對此，北京恆泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤受訪時強調，接下來將妥善處理門市租約、員工資遣、儲值卡這三件事，受影響員工約800人，其中23名為台籍。

楊炳坤今天接受本報採訪時解釋，公司營業執照20年期限在今年已滿，依照大陸有關規定，執照續展需經董事會達成一致意見，但近月召開臨時董事會時，其中一位股東對續展投下反對票，以致決議完成後，為配合有關規定，陸續啟動公司的解散清算。

對於門店關閉是否受大陸消費不振影響，楊炳坤表示，北京鼎泰豐原有兩成客群來自外籍客，商務客也佔一定比例，所以在疫情期間受到衝擊，算是「損益兩平」，今年上半年仍略有虧損。不過，如今正值7、8月餐飲旺季，加上大陸開放過境免簽，外籍客逐漸回溫，帶來業績轉盈，惟股東仍未對續展達成一致意見。

因此，楊炳坤說，接下來將妥善處理門市租約、員工資遣、儲值卡這三件大事，包括北京有兩家門市將先於8月底熄燈，整體約有800名員工受影響，將陸續依規定完成資遣、賠付後，同時幫助有意願「轉崗」的員工進行轉業。

楊炳坤強調，北京鼎泰豐在大陸經營20年，建立良好基礎，員工平均年資也高，將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，「不會有任何虧欠」。同時，公司也已陸續對持有儲值卡的消費者發布通知，將依法保障儲值卡會員的合法權益，包括鼓勵在10月底前來店消費、款項原路退回等。

台北「鼎泰豐」經分別授權合作夥伴，在大陸華東華南和華北地區經營20多年，其中，2004年成立的北京恆泰豐餐飲有限公司主要經營華北市場，在北京、天津、西安等地展店，以及唯一一家南方的廈門門市。因此，在北京鼎泰豐退出後，「鼎泰豐」在大陸華東、華南地區的其他十多家門市均不會受影響。