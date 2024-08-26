VR探索展「奇遇三星堆」杭州上線

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
戴上VR眼鏡，走進三星堆的世界。圖／本報四川德陽傳真
戴上VR眼鏡，走進三星堆的世界。圖／本報四川德陽傳真

置身神秘的古蜀王國，跨越時空與三星堆相遇，近距離觀賞青銅神樹、金杖等重器……，近日，在杭州湖濱工聯cc，全新改版的VR大空間沉浸探索展《奇遇三星堆》正式亮相。

展區占地面積694平方米，設置了沉浸VR探索展、文物展、美陳區、茶飲區、美食糕點區、文創區六大板塊。除了極具視聽衝擊的VR沉浸體驗，參觀者還可以近距離欣賞到多件三星堆博物館授權監製打造的1：1文物，包括黃金面具、青銅神壇、青銅人首鳥身像等。

在沉浸VR探索展上，市民遊客頭戴VR頭顯，在可愛的面具小人兒「堆堆」的指引下，不僅能在神鳥背上俯瞰文物瑰寶、體驗穿越祭祀坑的快感，也能在恢宏神殿裡見證神秘盛大的祭祀儀式、在遠古村落學習青銅器與玉器的製作過程，同時還能體驗到行走在懸崖邊緣的刺激感，一覽三星堆遺址的美麗風光。

「場景很真實，身臨其境的感覺，很奇妙也很有趣。」現場體驗後的遊客表示，在這個充滿科技魅力的空間裡，自己彷彿成了歷史的探索者，也加深了對優秀歷史文化的理解。

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