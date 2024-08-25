陸自研載人飛艇「祥雲」 成功飛越鄂湘桂三省

大陸航空工業再有新消息，近日，由大陸航空工業自主研製的「祥雲」AS700民用載人飛艇實現首次跨省區長途轉場飛行，順利從湖北荊門飛至廣西桂林，飛行近1,000公里，並停靠在廣西陽朔起降點，這也是大陸自行研製載人飛艇有史以來實現的航時最長、航程最遠的飛行。祥雲AS700未來投入商業營運後，不僅可用於低空旅遊，還能覆蓋低空運輸、低空測繪等多場景。

根據中國航空工業集團有限公司微信公眾號「航空工業」消息，20日6時1分，AS700載人飛艇從湖北荊門漳河機場起飛，途經湖南常德桃花源機場及邵陽武岡機場。在落地進行飛艇狀態檢查及休整後，於次日12時44分成功抵達廣西桂林陽朔月亮山起降點。

飛艇總航時12小時44分鐘，飛行高度500公尺至1,990公尺，飛行速度為60至80公里/時。

中國航空工業集團指出，AS700載人飛艇是大陸自主研製的民用載人飛艇，採取「一艇多型、系列發展」的設計思路，是一款擁有大陸完全自主智慧財產權的新型軟式、準平衡飛艇，具有綠色低碳、安全經濟、舒適靚麗等特點。值得注意的是，它可實現短距及垂直起降，能滿足「低空+運輸物流」、「低空+智慧測繪」、「低空+緊急救援」「低空+城市保全」等多場景應用。

具體來看，AS700載人飛艇採用常規單囊體布局，流線型氣囊外形，四片「X」型硬式梯形尾翼，單點單支柱式不可收放起落架。最大起飛重量4,150公斤，最大航程700公里，最大航時10小時，最大載人數10人（含1名駕駛員）。

據悉，此次飛行是AS700載人飛艇繼今年3月底完成「荊門—荊州」湖北省內轉場飛行後實施的首次跨省區轉場飛行。轉場飛行除全方位檢驗飛艇自身性能和機組飛行、地面保障、空域協調等綜合能力外，更進一步檢驗飛艇的長航時、長航程轉場飛行能力以及脫離本場的運行能力，為項目編制營運文件、規章制度提供資料和依據。