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IBM中國將大裁員？千餘名研發和測試員工權限已遭收回

IBM中國將大裁員？千餘名研發和測試員工權限已遭收回

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
繼微軟、惠普等大廠後，陸媒引述消息指出，IBM近期也傳出撤出中國大陸市場部分業務。（ 路透）
繼微軟、惠普等大廠後，陸媒引述消息指出，IBM近期也傳出撤出中國大陸市場部分業務。（ 路透）

繼微軟、惠普等大廠後，IBM近期也傳出將撤出中國市場部分業務。上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，上周五（23日）晚間，IBM北京、上海、大連等地研發和測試崗位員工權限均遭收回，涉及約1,000多人。預計本周周中左右，公司將會發布正式消息。

一名IBM實驗室技術員工說，關閉權限前公司員工正常上下班，沒有任何預兆和「訊號」，一些技術員工還處於加班狀態。前述這些員工目前已從通訊軟體的產品群組被移除，無法透過VPN登陸公司內網，但仍可訪問公司信箱。

據了解，IBM中國有多個分公司，此次被收回權限的員工屬於IBMV旗下CDL（IBM中國開發中心）和CSL（IBM中國系統中心），主要負責研發和測試。

上述員工稱，「包括北京、上海、大連等全國各地的研發和測試職位員工權限均被收回，涉及人數約有1,000多人；售後、諮詢部門仍正常持有訪問權限。」 目前，尚不清楚公司做出這項決策的原因。不過，IBM中國有通知被收回權限的員工於26日進行對話及參與線上會議。

有分析認為，IBM中國「這場變動的確突然。」第一財經指出，IBM大中華區董事長、總經理陳旭東8月22日才表示，公司看好IBM的人工智慧（AI）業務在中國的成長空間。

陳旭東今年3月還曾表示，2024年，IBM在大中華區的戰略非常明確，即挖潛重點大客戶、突破新的市場、大力拓展渠道。

IBM大中華區首席技術長謝東當時也指出，「在以混合雲和AI為核心戰略的今天，中國研發團隊是IBM全球研發體系中的重要一環。去年8月，IBM針對大中華區推出生成式AI與數據平台watsonx。」

事實上，過去兩年，IBM已在全球進行過多輪裁員。2023年1月，IBM宣布裁員3,900人；2023年下半年，IBM宣布暫停招聘，並且計畫以人工智慧取代近8,000個工作職位。今年3月，據外媒報導，IBM部分部門的裁減目標比例高達80%。

另，一位IBM中國內部員工此前亦表示，去年CDL有產品線被裁，公司給出的賠償為「N+3」，緩衝期達一年。同時，社群平台上亦有員工稱今年3月收到裁員通知，直到7月底才離開。

上海 北京 職位

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