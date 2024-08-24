又傳電動自行車起火事故！大陸江蘇一店鋪陷火海 致6死

大陸再傳電動車起火事故。根據江蘇宿遷消防通報，宿豫區郡王府小區一商舖23日晚間10點許發生火災，造成6人死亡。根據陸媒報導，這間失火的商鋪是一家電動自行車店，罹難者住在起火店家樓上。官方表示，火災原因調查及後續處置工作正在進行中。

根據宿遷消防微信公眾號通報：8月23日22時05分，宿豫區郡王府小區一商鋪發生火災。接警後，消防部門立即出動救援，10時38分火勢被控制，失火面積約200平方公尺。火災現場造成4人死亡、2人受傷，後傷員經搶救無效死亡，合計6人罹難。

極目新聞報導，宿遷長江路的一名商家表示，火災發生在23日晚，著火的是某品牌的電動自行車店。另有附近居民表示，遇難者就住在起火店舖的2樓。

泰山財經報導，根據百度地圖顯示，該間店鋪為愛瑪電動車商鋪。對於這起火災事故，愛瑪電動車客服人員表示，企業深感痛心並高度關切，接到消息後，第一時間已經啟動內部響應機制，全力配合相關官方部門進行深入調查。

愛瑪電動車客服人員說，事故成因，相關官方部門正在調查之中，尚沒有明確的意見。「對於此次事故，我們鄭重承諾，我司將根據官方公佈調查結果，積極主動承擔企業應該應盡的責任。」

宿遷消防表示，事故發生後，已成立市級調查組，火災原因調查及後續處置工作正在進行中。