馬籍華人張譽發傳銷詐騙致陸200萬人受害 近被從泰國引渡大陸受審

香港星島日報報導，馬來西亞籍華人張譽發為首的MBI集團通過發行虛擬貨幣的方式，以高額翻利為誘餌，進行網絡傳銷詐騙。該集團共發展會員一千多萬人次，涉案資金超過一千億人民幣，據稱中國內地的受害者可能多達200萬人。8月20日，張譽發從泰國引渡回中國，成為1999年中泰引渡條約生效後，中國從泰國引渡的首名經濟犯罪嫌疑人。

報導稱，據了解，自2012年以來，MBI集團通過發行虛擬數碼貨幣的方式，以高額翻利為誘餌，要求參加者繳納700元至24.5萬元人民幣不等的費用獲得平台會員資格，實施網絡傳銷違法犯罪活動。2009年，MBI開始在中國內地宣傳金融投資計劃，有投資者聲稱，被騙人士多達200萬人。一些中國投資者數年前就通過微博，甚至親自到大馬維權。

2020年11月，重慶市公安局依法對張譽發立案偵查；2021年3月，國際刑警組織對其發布紅色通報。2022年7月21日，泰國警方抓獲張譽發。

隨後中方依據雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。今年5月泰國上訴法院終審裁決將張引渡中國。