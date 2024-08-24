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馬籍華人張譽發傳銷詐騙致陸200萬人受害 近被從泰國引渡大陸受審
香港星島日報報導，馬來西亞籍華人張譽發為首的MBI集團通過發行虛擬貨幣的方式，以高額翻利為誘餌，進行網絡傳銷詐騙。該集團共發展會員一千多萬人次，涉案資金超過一千億人民幣，據稱中國內地的受害者可能多達200萬人。8月20日，張譽發從泰國引渡回中國，成為1999年中泰引渡條約生效後，中國從泰國引渡的首名經濟犯罪嫌疑人。
報導稱，據了解，自2012年以來，MBI集團通過發行虛擬數碼貨幣的方式，以高額翻利為誘餌，要求參加者繳納700元至24.5萬元人民幣不等的費用獲得平台會員資格，實施網絡傳銷違法犯罪活動。2009年，MBI開始在中國內地宣傳金融投資計劃，有投資者聲稱，被騙人士多達200萬人。一些中國投資者數年前就通過微博，甚至親自到大馬維權。
2020年11月，重慶市公安局依法對張譽發立案偵查；2021年3月，國際刑警組織對其發布紅色通報。2022年7月21日，泰國警方抓獲張譽發。
隨後中方依據雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。今年5月泰國上訴法院終審裁決將張引渡中國。
據馬來西亞《光明日報》報導，張譽發在泰國定居近10年，他的公司經營旅館、娛樂場所、遊樂園、市場、建築、房地產和家具業務，總價值數十億泰銖。他建造並收購六間五星級酒店和十多個娛樂場所，還建造了泰國最高的象神雕像，高59米，耗資5000萬泰銖（約1100多萬港元），以及一尊價值逾2000萬泰銖（約450萬港元）鑲嵌寶石的四面佛，供泰國民眾和遊客參拜。
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