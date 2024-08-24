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驚悚！男子堅持雷雨天釣魚 遭雷擊中身亡…釣場老闆娘曾2次勸阻被拒

香港01／ 撰文：夏洛特
網上流傳影片指南京1名男子冒雨到釣場釣魚，被雷擊中不幸身亡。（抖音影片截圖）
網上流傳影片指南京1名男子冒雨到釣場釣魚，被雷擊中不幸身亡。（抖音影片截圖）

近日大陸天氣不佳，時有陣雨伴隨雷擊。南京1名男子日前冒雨到釣場釣魚，疑忽視釣場老闆娘勸告，堅持釣魚，最終慘被雷撃中身亡。有自稱是男子親戚的網友在網上表示男子是家中獨子，只有29歲，並指責釣場老闆「你有推卸不了的責任。下雨天，不應該讓人家釣魚」。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，事發於周一（8月19日），江蘇南京棲霞區青龍尾釣場1名男子釣魚時被雷撃中身亡。有目擊者用手機拍攝當時情況，將影片上傳至釣友群組提醒他人，並指「雷撃的一瞬間，就在我眼前」。

從網上流傳影片可見，該男子倒臥釣場草地，另1名男子正跪在地上為他進行心肺復甦，旁邊散落一地雜物。同時，有圍觀者在驚呼要盡快求救，「快快快！打120！」。

上傳影片者留言指，被雷擊中的男子「右手臂疑似燒焦脫皮，一切等警察叔叔來最終判定」。同時，他亦勸釣友不要冒雨釣魚，「雷雨天躲在安全地點」。另有1名疑為男子親戚的網友就留言指男子是家中獨子，只有29歲，並批評釣場老闆，「老闆，你有推卸不了的責任。下雨天，不應該讓人家釣魚，是我姐夫的，妹妹家孩子，就這麼一個兒子，才29歲」。

陸媒事後聯絡到1名曾在事發釣場釣魚的釣友，「老闆娘兩次勸解讓他收竿，等不下雨再釣」，不過老闆娘勸不動男子，男子堅持繼續釣魚，之後就發生了雷擊事件。老闆娘事後在群組中表示逝者安息，並通知釣友目前須暫停營業。

八卦洲派出所指事件仍在處理中，「現在不方便透露」。而南京市消防救援支隊的消防宣傳員就指釣竿或許是金屬材質，「可能會增加導電的概率，包括水的導電率也是很高的，這樣容易引雷」。

有自稱是死者親戚的網友在網上表示死者是家中獨子，只有29歲。（《瀟湘晨報》微博影片截圖）
有自稱是死者親戚的網友在網上表示死者是家中獨子，只有29歲。（《瀟湘晨報》微博影片截圖）
老闆娘事後在群組中通知釣友，指釣場需暫停營業。（《瀟湘晨報》微博影片截圖）
老闆娘事後在群組中通知釣友，指釣場需暫停營業。（《瀟湘晨報》微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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