香江風情／新人新稱呼 香港新前路

香港九七主權移交以來二十多年間，由大陸移入香港定居者，粗線條數字逾一百三十萬。以香港政府最新的年中人口統計數字，香港人口七百五十三萬計，籠統說每六個香港人中就有一個是九七後來自大陸。這麼高的比率，香港生意人創造了點新稱呼。

在九七之前，香港社會對大陸來定居者，中性的稱呼是「新移民」，九七之後似乎要講點政治正確，中性稱呼多叫「新香港人」。這種稱呼顯然是抄自鄰居東莞，因為九十年代大批民工定居東莞，東莞為了顯示包容和平等，將之稱為「新莞人」。過去兩年間，更多大陸民眾以不同人才計畫定居香港，他們其實不大喜歡「新香港人」稱呼。

香港生意人頭腦比較靈活，來自大陸的新定居者是其目標客人，他們倒是創出了些新稱呼，如香港的地產界，來自大陸的新定居者是其重要目標，於是稱他們「普通話拼音買家」。因何要這麼叫，是因為香港人與廣東人都操粵語，多數香港人身分證用港式粵語拼音，這拼音更準確說是香港政府以英文字音拼寫中文香港粵語，在人名中以之為準。目前香港政府內部。包括生死註冊處、入、處同路政署等都以這拼法為香港人名、地名、街名、屋邨名。

以較淺顯的區分人群方法，就是用身分證上名字的拼音來區分。來自其他地方的人通常名字拼音有不同，大陸用普通話拼音，台灣、澳門的名字拼音也各有所據。所以說香港的地產佬最聰明，用一個最簡單的方法，就把目標客戶分了個清楚，重點是還不會令人有冒犯之感。

香港未來一定會有更多的移居者到來，這不用去看港府政治正不正確，而是學者判定，香港只能靠更多的外來移居者才能存在。香港經濟學者王于漸就建議，香港應把人口增加到一千萬。因香港產業都面對困難甚至消失或在「垂死中」，長遠透過吸納人才定居，甚至變成達一千萬人口的城市，增加勞動力及經濟動力，香港才有出路。

香港社會學者從另一角度去觀察，周永新教授認為香港人不願生育，香港不能「坐以待斃」，新增人口只能依靠外來人口的移入，為香港經濟發展提供動力。