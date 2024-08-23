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長榮集團聲明認同九二共識 分析：不再增加兩岸對抗

中央社／ 台北23日電
巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗爭議，集團旗下位於台灣以外的上海、馬來西亞檳城、泰國曼谷的酒店的預訂功能，都遭到大陸旅遊平台「攜程旅行」關閉。（截圖自攜程APP）
巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗爭議，集團旗下位於台灣以外的上海、馬來西亞檳城、泰國曼谷的酒店的預訂功能，都遭到大陸旅遊平台「攜程旅行」關閉。（截圖自攜程APP）

針對日前巴黎長榮桂冠酒店布置衍生的爭議，長榮集團今天發布聲明表示認同「九二共識」及「反對台獨」。學者分析，這番言論至少可以「給對岸台階下」，不再增加兩岸的對抗與矛盾。

針對日前巴黎長榮桂冠酒店在奧運期間的相關布置衍生爭議，長榮集團今天發布聲明表示，會加強員工教育訓練，避免再發生類似情況，同時強調認同「九二共識」及「反對台獨」，集團創辦人張榮發生前對推動兩岸和平發展不遺餘力。

對此，中華亞太菁英交流協會成員王智盛分析，長榮的態度從一開始較為堅決，到現在急轉直下變成認同「九二共識」及「反對台獨」，是受到來自北京的壓力，不只是經濟上，還有政治上透過網路輿論霸凌的壓力，使長榮必須有這樣的言論呈現。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠也分析長榮在政治上受到的壓力。他指出，在美國選舉結束前，兩岸都有意推動關係穩定，避免擦槍走火，此時發生這種事件反而平添麻煩，若持續發酵更可能引發兩岸民意的對抗，甚至可能陷入惡意螺旋，使兩岸關係穩定的力量受到衝擊。

張弘遠認為，中國方面也有意淡化輿論，讓話題退出熱搜視野。而長榮的聲明是循過去兩岸關係的一些套路，宣布九二共識、反對台獨，給對岸台階下，「有這個東西，大陸就可以去回應自身民意機制，避免民意過熱，導致對台政策的節奏被破壞掉」。

他分析，台灣方面也想維持兩岸穩定，因此「我覺得雙方都會逐漸讓長榮事件淡化，把兩岸維持穩定的戰略互動繼續作為目前主要工作」，而長榮的回應至少可以不再增加對抗性與矛盾。

張弘遠表示，長榮必須做出保護自己企業利益及投資人利益的決策，他們畢竟是一個企業，要先對投資人負責，再對國家意識負責。他相信長榮集團的公關能力能夠解決此事。

但張弘遠也點出，長榮事件還有太多不清楚的地方，從巴黎長榮桂冠酒店總經理的處理方式，到中國網紅怎麼有能力快速煽動事件都有疑點，整件事情仍須謹慎看待後續。

九二共識 台獨 長榮

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