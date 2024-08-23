大陸遼寧連日暴雨 造成10人遇難、14人失聯

大陸遼寧省葫蘆島市發生嚴重洪災，連日暴雨已造成10人遇難、14人失聯。

新華社報導，葫蘆島市23日晚召開防汛抗洪救災新聞發佈會。會上公布，此輪強降雨給葫蘆島市，特別是建昌縣、綏中縣造成極其嚴重的破壞，道路、電力、通信、房屋、農作物等受災嚴重。

初步統計，葫蘆島市受災人口達到188757人，因災損失103億元人民幣；8條國省幹線、210條農村公路不同程度受損中斷，橋樑受損187座；電力總停線路40條、總停台區3560個，29個鄉鎮286個村128580戶居民用戶受到影響；全市6條幹線通信光纜損毀，縣、鄉、村1301處接入光纜中斷。

隨著道路、通信基本搶通，經過幾輪逐戶逐人排查，此次災情已造成10人遇難、14人失聯，此外還有1名基層幹部，因救人犧牲。

發佈會上官員稱，8月19日，受東北冷渦、副熱帶高壓及颱風「雲雀」的水氣輸送共同影響，葫蘆島市出現持續性強降雨，雨量之多、強度之大、範圍之廣、破壞力之強，歷史罕見。

最大過程降水量540毫米；最大日降水量527.7毫米，突破全省極值；最大過程降水量、最大日降水量、最大小時降水量均突破葫蘆島市歷史極值。本輪降雨受災較重的鄉鎮12個小時降水量相當於正常年的全年降水量，半天下了一年雨量，綜合強度達到特強等級，為1951年有氣象紀錄以來葫蘆島地區最強降雨。