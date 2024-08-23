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長榮為五星旗致歉喊認同九二共識 酒店仍遭陸平台抵制

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
巴黎長榮桂冠酒店因在奧運期間未懸掛中共五星旗，引爆大陸抵制風波，截至23日晚間9時，集團旗下上海酒店相關資訊在大陸各大平台仍被下架。（截圖自高德地圖APP）
巴黎長榮桂冠酒店因在奧運期間未懸掛中共五星旗，引爆大陸抵制風波，截至23日晚間9時，集團旗下上海酒店相關資訊在大陸各大平台仍被下架。（截圖自高德地圖APP）

巴黎長榮桂冠酒店因在奧運期間未懸掛中共五星旗，引爆大陸抵制風波，在上海長榮桂冠酒店發布致歉聲明後仍未止血，爭議持續在大陸社群與各大平台發酵。事件延燒一周後，長榮集團23日發布聲明致歉，表示集團認同「九二共識」及「反對台獨」。不過，在爭議爆發之初即遭大陸旅遊平台下架的飯店訂房功能，截至23日晚間9時仍未恢復，集團旗下上海酒店相關資訊在大陸各大平台也仍舊「消失中」。

受集團旗下巴黎酒店懸掛國旗爭議影響，大陸各大旅遊平台15日全面下架全球各長榮桂冠酒店後，直至長榮集團23日發布最新道歉聲明後依然未恢復。攜程網顯示，包含法國巴黎、上海、馬來西亞檳城、泰國曼谷等長榮桂冠酒店搜尋結果都顯示「暫無可預訂房型」。「去哪兒旅行」則搜尋不到長榮的酒店資訊。

在「高德地圖」搜尋位於上海浦東新區的「長榮桂冠酒店」或是「長榮桂冠酒店後門收發室」等，畫面仍顯示「已關閉」，並配有「該地點已關閉，請謹慎前往」的紅字標語。「百度地圖」則維持移除酒店地標。

消費類APP「大眾點評」上，原先搜尋長榮桂冠酒店．宴會廳會顯示「商戶已停業」，如今也搜尋不到此關鍵字，僅顯示「暫無更多相關結果」。

五星旗爭議爆發一周以來在大陸社群持續發酵，由於長榮桂冠酒店官網上「選擇酒店」一欄將台灣與中國分別單獨列出，遭大陸網友貼上「台獨」標籤。有網友一一點名長榮航空、長榮海運等，稱「長榮集團名下企業都要抵制，除非能站出來說明一個中國立場」。

針對近日巴黎桂冠酒店在奧運期間的相關布置衍生爭議，進而影響兩岸人民情感一事，長榮集團23日發布聲明表示，對於旗下酒店引發之風波表達歉意，並會加強員工之教育訓練，避免再發生類似情況。

對於這起事件，「上海」長榮桂冠酒店15日曾在官網致歉，表示酒店對於事件處理思慮有欠周全，造成部分住客觀感欠佳與各界之關切，深感抱歉，會持續加強相關人員之教育訓練，以避免日後類似情況再度發生，聲明還提到，「不希望此事影響兩岸人民的情感」。

巴黎長榮桂冠酒店因在奧運期間未懸掛中共五星旗，引爆大陸抵制風波，截至23日晚間9時，飯店訂房功能在大陸旅遊平台仍被下架。（截圖自攜程旅行APP）
巴黎長榮桂冠酒店因在奧運期間未懸掛中共五星旗，引爆大陸抵制風波，截至23日晚間9時，飯店訂房功能在大陸旅遊平台仍被下架。（截圖自攜程旅行APP）
巴黎長榮桂冠酒店因在奧運期間未懸掛中共五星旗，引爆大陸抵制風波，截至23日晚間9時，飯店訂房功能在大陸旅遊平台仍被下架。（截圖自攜程旅行APP）
巴黎長榮桂冠酒店因在奧運期間未懸掛中共五星旗，引爆大陸抵制風波，截至23日晚間9時，飯店訂房功能在大陸旅遊平台仍被下架。（截圖自攜程旅行APP）

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