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大理大齡未婚男超３萬人 政府要組熱衷牽線的志工隊

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
雲南大理州民政局日前透露，全州有35歲到55歲未婚男性32,844人，將通過政府牽線解決一批、自由戀愛解決一批的方式，逐步解決未婚大齡青年婚姻問題。（圖／取自搜狐）
雲南大理州民政局日前透露，全州有35歲到55歲未婚男性32,844人，將通過政府牽線解決一批、自由戀愛解決一批的方式，逐步解決未婚大齡青年婚姻問題。（圖／取自搜狐）

大陸2024年上半年結婚登記數創新低，大陸民政部為降低結婚門檻，更修改完善形成了《婚姻登記條例（修訂草案徵求意見稿）》，各地民政局更在七夕「為愛加班」。雲南大理政府則將重點放在35歲到55歲未婚男性身上，除了組建專班、建立交友平台，並有月老和熱心民眾幫忙，確保大齡未婚男青年婚姻問題有人管有人抓。

根據澎湃新聞報導，大理州民政局日前在答復政協委員提案時透露，全州有35歲到55歲未婚男性32,844人，將通過政府牽線解決一批、自由戀愛解決一批的方式，逐步解決未婚大齡青年婚姻問題。

大理州民政局稱，在平台方面，當地團委、婦聯等群團組織搭建農村青年婚戀觀家庭觀教育平台、婚戀交友平台、婚姻服務平台，聘請婦女幹部擔任「公益紅娘」，為未婚青年提供免費婚戀服務。大理全州現有公益月老婚戀點23個，月老60位，輻射全州8個縣市。

在拓展實體服務陣地方面，要靠新時代文明實踐站點、群眾文化活動中心、公園等，打造相親角和相親公園，為大齡未婚男青年舉辦聯誼交流、交友約會和婚戀諮詢等提供免費場所和精準服務。

此外，還將廣泛吸納熱衷「牽線搭橋」的熱心黨員幹部群眾等，成立縣（市）、鄉（鎮）、村（社區）三級紅娘月老志工服務隊，建立公益紅娘月老資訊交流群，統籌轄區內大齡未婚青年資訊，更好提供精準免費婚戀服務。

當地還做好大齡未婚男青年摸底排查（指對特定地區或特定人群進行詳細的調查與排查），切實解決大齡未婚男青年婚姻問題。根據工作目標，成立大理州解決大齡未婚男青年婚姻問題工作專班，確保大齡未婚男青年婚姻問題有人管有人抓。

婚姻 月老 青年

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