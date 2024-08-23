陸「精緻女孩」高鐵插花又泡茶 網友實測：比車長還忙

「精緻女孩坐高鐵」近期在大陸社群媒體小紅書上蔚為風行，影片中拍攝者從上車開始，就著手進行一整套操作，從擦車廂玻璃、擦桌子、插花到泡茶等，但也有網友實測，發現影片過程有很多不合理的地方，也有報導指出這系列影片雖然精緻但是虛假。

「精緻女生坐高鐵」系列中，創作者首先要以精緻妝容、騎著電動智慧行李箱閃亮登場，在車廂內找到對應座位後，先回月台將座位的玻璃窗擦乾淨，再回到車廂內將包包掛好、拿出消毒噴霧，將座位到處消毒一遍，並用攜帶式酒精棉片擦小桌板。

入座後，創作者一一拿出行李箱中的道具，像是因空氣太乾燥而使用加濕器，或是以攜帶式花瓶插入鮮花，妝點旅途好心情，再拿出攜帶式茶具，泡一壺玫瑰或洛神花茶，有些人還會使用紅外線投影鍵盤工作，或是用迷你投影機看電影。

一支兩分鐘的影片，大約會包含上百個分鏡，使用到幾十款產品。大陸網友「提款」實測影片中的道具是否實用，發現很多時候這些舉動會干擾到鄰座乘客，花瓶的水後來甚至灑到鄰座乘客身上，或是加濕器其實不被允許在車廂中使用，因為會引發煙霧器警報。提款表示，自己比高鐵的引擎還忙。

新京報便指出，客觀來說，坐高鐵對多數人來說都是旅途趕路，要做到從容不迫其實不容易。實際上來說，這可能是創作者流量帶貨的一種方式。評論更指出，他們把一項正常的社會生活，用瑰色濾鏡妝點，雖然精緻但是虛假，也彷彿是對那些真正努力生活的人進行一種嘲弄。

也有評論指出這種虛假精緻、實際帶貨的影片，更像一種消費主義陷阱。透過製造虛幻的泡泡、創造消費符號，形成人為階層分野，意即如果你也能做到不厭其煩、裝備齊全，尤其是購買這些產品，那麼你也就是一位精緻女生。