快訊

新北慘遭狂雷暴雨轟炸 泥水湧進民宅淪一片黃濁

對流雲系發展旺！16縣市豪大雨持續至晚間 宜蘭劇烈降雨狂轟1小時

曾找命理老師…林明佐稱九州總裁「貴人」 想辭警職加入博弈集團當員工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸「精緻女孩」高鐵插花又泡茶 網友實測：比車長還忙

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
小紅書網友「提款」實測影片「精緻女孩坐高鐵」。（圖／取自小紅書）
小紅書網友「提款」實測影片「精緻女孩坐高鐵」。（圖／取自小紅書）

「精緻女孩坐高鐵」近期在大陸社群媒體小紅書上蔚為風行，影片中拍攝者從上車開始，就著手進行一整套操作，從擦車廂玻璃、擦桌子、插花到泡茶等，但也有網友實測，發現影片過程有很多不合理的地方，也有報導指出這系列影片雖然精緻但是虛假。

「精緻女生坐高鐵」系列中，創作者首先要以精緻妝容、騎著電動智慧行李箱閃亮登場，在車廂內找到對應座位後，先回月台將座位的玻璃窗擦乾淨，再回到車廂內將包包掛好、拿出消毒噴霧，將座位到處消毒一遍，並用攜帶式酒精棉片擦小桌板。

入座後，創作者一一拿出行李箱中的道具，像是因空氣太乾燥而使用加濕器，或是以攜帶式花瓶插入鮮花，妝點旅途好心情，再拿出攜帶式茶具，泡一壺玫瑰或洛神花茶，有些人還會使用紅外線投影鍵盤工作，或是用迷你投影機看電影。

一支兩分鐘的影片，大約會包含上百個分鏡，使用到幾十款產品。大陸網友「提款」實測影片中的道具是否實用，發現很多時候這些舉動會干擾到鄰座乘客，花瓶的水後來甚至灑到鄰座乘客身上，或是加濕器其實不被允許在車廂中使用，因為會引發煙霧器警報。提款表示，自己比高鐵的引擎還忙。

新京報便指出，客觀來說，坐高鐵對多數人來說都是旅途趕路，要做到從容不迫其實不容易。實際上來說，這可能是創作者流量帶貨的一種方式。評論更指出，他們把一項正常的社會生活，用瑰色濾鏡妝點，雖然精緻但是虛假，也彷彿是對那些真正努力生活的人進行一種嘲弄。

也有評論指出這種虛假精緻、實際帶貨的影片，更像一種消費主義陷阱。透過製造虛幻的泡泡、創造消費符號，形成人為階層分野，意即如果你也能做到不厭其煩、裝備齊全，尤其是購買這些產品，那麼你也就是一位精緻女生。

影片 車廂 高鐵

延伸閱讀

不滿基層仍低薪 台鐵產工贈花籃諷「賀董總調薪成功」

照顧愛奇兒幫圓夢 高鐵免費提供50人出遊

高鐵「台南400」專案身分證2數字折400 9月底住宿0元起

影／舊怨重燃...高鐵嘉義站外1男被打趴當馬騎 2人互告傷害

相關新聞

華城電池工廠大火19位大陸公民罹難 調查結果出爐

南韓電池製造商ARICELL公司今年六月底在京畿道華城市的鋰電池工廠發生大火，造成23人遇難，當中有19名罹難者為中國大...

東奧雙金楊倩錄取清華研究生 「學霸冠軍」再續3年清華緣

奪2021東京奧運射擊兩金牌的楊倩，近日在個人社交平台發布九宮格入學照片，曬出了清華大學研究生錄取通知書，並配文寫道：「...

「You swan, he frog！」安慰失戀洋女 中式英語火到海外

中國網友的造哏能力，近日又火到海外去了。本月早些時候，一位名為YourKris的博主在中國社交平台上發布了兩張她與男友分...

中共紀念鄧小平誕辰 鄧後人齊現身鄧長子鄧樸方坐較前排

據香港星島日報，中共中央22日上午在人民大會堂舉行座談會，紀念中共元老鄧小平誕辰120周年。鄧小平後人集體現身座談會，根...

陸「精緻女孩」高鐵插花又泡茶 網友實測：比車長還忙

「精緻女孩坐高鐵」近期在大陸社群媒體小紅書上蔚為風行，影片中拍攝者從上車開始，就著手進行一整套操作，從擦車廂玻璃、擦桌子...

中國人世界上最聰明? 360智能兒童手表：小眼睛、小鼻子

網友發布視頻，稱其使用360智能兒童手表提問「中國人是世界上最聰明的人嗎？」時，得到的答案包含「因為中國人小眼睛、小鼻子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。