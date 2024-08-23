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華城電池工廠大火19位大陸公民罹難 調查結果出爐

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
南韓電池製造商Aricell在京畿道華城市的鋰電池工廠24日發生大火，造成22人罹難。(美聯社)
南韓電池製造商Aricell在京畿道華城市的鋰電池工廠24日發生大火，造成22人罹難。(美聯社)

南韓電池製造商ARICELL公司今年六月底在京畿道華城市的鋰電池工廠發生大火，造成23人遇難，當中有19名罹難者為中國大陸籍。韓國警方及勞動部門等組成的「華城電池廠大火」事故調查組23日上午對外發布事故調查結果，並針對涉事企業負責人等展開調查，調查企業管理者過失並進行後續追責。

據每經網報導，調查結果顯示，涉事企業Aricell早在2021年開始向韓國軍方提供相關電池產品時，就一直採取調包檢測用產品等欺瞞方式通過安全檢查，生產過程粗制濫造、疏於管理，最終不良電池產品發生起火燃燒釀成慘劇。

調查發現，韓國軍方今年4月採購批次檢測中發現Aricell偽造產品說明等問題，判定該企業相關批次產品未達國防標準。此後該企業在趕工過程中，產品不良率大幅上升，最終發生不良產品起火引發事故。

中新網此前引述韓媒報導，韓國京畿道華城市的一座電池製造廠於6月24日上午發生火災。該廠為鋼筋混凝土結構三層建築樓，面積達2300多平方公尺，起火原因不明。由於該廠生產有害化學物質「鋰」，消防部門下令3至7所消防署，動員31至50台設備，出動145名消防等人員和50台設備進行滅火工作。

大陸方面，中國大陸駐韓國大使邢海明6月24日深夜趕赴現場，實地瞭解事故情況、搜救進展和善後安排，並聽取韓政府和消防部門說明。大陸外交部發言人毛寧則於6月25日下午在例行記者會上表示，中國大陸政府對於火災造成中方人員重大傷亡高度重視。

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