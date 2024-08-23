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360智能手表說中國人小鼻小眼、笨的最笨 董事長出面道歉

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
同時也是網紅的奇虎360董事長周鴻禕在他的微博上出面道歉。 取自星島日報
同時也是網紅的奇虎360董事長周鴻禕在他的微博上出面道歉。 取自星島日報

大陸由奇虎360公司出品的一款智能兒童手表，向兒童回答中國人是否是世上最聰明的人的問題時，答出中國人小眼睛、小鼻子、大臉等讓人「三觀盡毀」的答案，讓360的創辦人及董事長周鴻禕都出面道歉，說那是舊版本，是從網路上抓取的答案，並親自展示新版本的回答。

香港星島日報報導，昨22日有大陸網友在社交媒體上發布影片，向一款智能兒童手錶問：「中國人是世界上最聰明的人嗎？」網友得到的答案卻震撼無比，她表示覺得「三觀盡毀」。該網友表示，問題是自己女兒先問的，全家人都被答案嚇到。於是網友又重新向手錶問相同的問題。

手錶的語音回答：「以下內容來自360搜索，因為中國人小眼睛、小鼻子、小嘴、小眉毛、大臉，從外表上顯得腦袋在所有人種裡最大。其實中國人聰明的人是有，但笨的是世界上最笨的。」然後又說出「什麼四大發明，你看見了嗎？歷史是可以捏造的。而現在的手機、電腦、高樓大廈、公路，等等所有高科技都是西方人發明的」等表述。

網友表示這款360兒童手錶是去年購買的，主要是為防止女兒走丟。現在她決定把手錶換掉。影片立即引起關注，許多網民表示：「想不到360的手錶被滲透了。」「明天股價怕是要一落千丈了。」「魔鏡告訴我，我是世界上最美的女人嗎？」

報導稱，360的客服人員表示，兒童手錶的問答功能是手表自備功能，需要連網使用，答案是綜合網絡搜尋內容之後給出的。當晚，奇虎360的總裁周鴻禕發布影片道歉：「某型號的兒童手錶出現錯誤的問答，給用戶帶來不便，我們表示真誠的歉意。」

周鴻禕補充，經過快速檢查，發現有問題的手表是2022年5月份的舊版本。這款手錶回答問題不是通過公司的人工智能，而是從互聯網抓取訊息，導致問答錯誤。

而他亦即席展示新型號手表的回答：「人類的智慧和聰明才智是多樣化的，各個國家和民族都有傑出的人才和偉大的成就。中國有著悠久的歷史文化和豐富的科技創新，為人類文明進步，作出重要貢獻。然而，我們不能簡單的說，某個國家或民族的人是最聰明的，聰明才智的體現，不僅僅在於學術成績或科技創新，還包括道德品質、社會責任感和人文素養等方面。我們應尊重和學習，各國人民的智慧和貢獻，共同推動人類社會的進步和發展。」

周鴻禕表示，歡迎大眾發現產品的瑕疵，不合適的回答，並向他們報告。這相當於為他們完善智能手錶的產品，他也會向報告者贈送一份「360產品大禮包」作為回禮。

奇虎360智能手表說中國人聰明的人是有，但笨的是最笨的。 取自星島日報
奇虎360智能手表說中國人聰明的人是有，但笨的是最笨的。 取自星島日報

中國人 手錶

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