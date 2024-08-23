完善學生實習制 寫入三中全會決定

暑假臨近尾聲，來自廣東中山大學藥學院的碩士研究生羅川朝即將結束在北京的實習，返校開學。

中新社報導，每逢寒暑假，大陸各地大學生積極走出校園，走進社會這個大課堂，深入一線實習實踐。中共二十屆三中全會通過的關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（簡稱決定）特別提出，完善學生實習實踐制度。

「學生實習實踐這件貌似不起眼的小事，寫入了中央文件。這項重要部署表明學生實習實踐對於提高人才培養質量的重要性。」21世紀教育研究院院長熊丙奇說。

當前，新一輪科技革命和產業變革深入發展，圍繞高素質人才和科技制高點的國際競爭空前激烈，拔尖創新人才成為促進和提升國家核心競爭力的重要戰略資源。教育界專家指出，人才培養既離不開理論學習和深入鑽研，也無法脫離生產勞動與社會實踐，實習實踐是課堂連接社會的重要途徑。

羅川朝就讀於藥物經濟學專業。他意識到，這個專業方向更注重實際應用，自己需要從衛生技術評估的具體工作中積累經驗，於是利用假期參加實習。

黑龍江大學招生就業指導中心副主任趙天明曾指出，高質量實習實踐能幫助他們明確求職意向、提升就業能力、獲取就業機會。

「相比於建模、跟數據打交道，我更喜歡具有人文性、實踐性的工作內容。」通過「實戰」，羅川朝明確了求職方向：藥品註冊專員等工作與個人興趣更適配。