上海臨港新片區 放寬居轉戶條件

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

21日，根據上海自貿試驗區臨港新片區舉辦的2024高水平人才發展大會消息，臨港新片區進一步放寬「居轉戶」條件，縮短落戶政策對在臨港新片區工作年限的要求，對重點用人單位加大人才落戶支持力度，賦予用人單位更大自主權。

新華社報導，根據臨港新片區最新政策，在持居住證申辦上海市常住戶口「7年縮短為5年」、重點單位「7年縮短為3年」政策基礎上，進一步縮短持證人在臨港新片區的工作年限要求，各下調1年。

臨港新片區管委會黨群工作部副部長楊武介紹，以重點單位居轉戶「7年縮短為3年」政策為例，此前的政策要求，落戶人才如在上海市區工作1年及以上，再在新片區工作2年才可落戶。經此次調整，已在上海市區工作2年及以上，則在臨港新片區再工作1年即可落戶。

臨港新片區還將加大對校園人才的吸引力度。臨港新片區新一輪大學生實習補貼政策中，符合條件的大學、碩士、博士學生在臨港新片區實習可分別獲得每月人民幣2000元、3000元、5000元補貼。對外省市及海外大學的非上海戶籍大學生，還將額外給予每月最高1000元交通住宿補貼。

臨港新片區2019年8月揭牌至今，臨港新片區累計引進落戶人才超9.7萬人，年均增速達97%，累計發放外國人來華工作許可1110份。

上海 大學生

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