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影／陸母子無理取鬧「強佔頭等艙」還嗆：有空位為什麼不行？

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一對母子在機上吵鬧、強佔頭等艙。示意圖／ingimage
中國大陸一對母子在機上吵鬧、強佔頭等艙。示意圖／ingimage

飛機上有小孩鬧事可能是因為還不懂事，不過大人也跟著一起鬧就太不像話了。中國大陸一對母子日前因「想坐頭等艙」在飛機上大鬧，被機組人員勸阻還嗆「有空位為什麼不行」，最後甚至直接坐在空位上不起身，導致班機延誤一小時。

根據《澎湃新聞》報導，中國大陸一名女子日前帶著小孩搭乘飛機，結果孩子在機上哭鬧不止，甚至往頭等艙跑，想坐在頭等艙，女子不但沒制止失控的小孩，還反問「有空位為什麼不行」，機組人員試圖跟女子講道裡，結果女子直接坐在空位上，態度強硬。

機上乘客也被女子無理取鬧的行為惹怒，大喊「下去、下去」、「廢什麼話呀」、「給她轟下去」，最終該航班因這場母子鬧劇，延誤一個小時。

女子鬧事的影片引起大量撻伐，網友毒舌開嗆，「那麼多墓地都是空著的，你怎麼不把自己埋裡面」、「武警總隊射擊訓練場空位更多，拉全家人往裡衝啊」、「ICU也有空床，去躺著不」、「把她送火葬場，有位置」、「她出門，家裡空著，別人去住，為什麼不行？」。

這種隨意換位置的行為，可能會導致飛安問題，因為航班起飛前，機組人員會根據人數、行李重量、飛機平衡參數等安排位置，確保飛機載重平衡。乘客隨意換位置或來回走動都會影響飛機的平衡參數，一旦超出安全範圍，就可能影響飛機重心，導致飛行不穩定。

航班 頭等艙 飛安

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