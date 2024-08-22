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中國「悟空」出海單機遊戲大賣 籲自我審查惹議

中央社／ 北京22日電

20日全球同步發售的中國首款3A（高成本、大規模、高品質）單機遊戲「黑神話：悟空」罕見受到官方力捧，卻因要求遊戲主播自我審查而惹議；中國業界人士認為，官方力捧反而不利「悟空」真正打入海外市場。

綜合中國外交部官網及中新網、明報等陸港媒體消息，中國官媒近日顯著報導「黑神話：悟空」在海外取得成功之際，中國外交部發言人毛寧昨天也在例行記者會回應媒體稱，這款遊戲取材自中國古典文學名著「西遊記」，反映中國文化的吸引力。

以「西遊記」為藍本的「黑神話：悟空」是一款動作角色扮演遊戲，20日在全球同步發售後銷量已突破450萬份，除了罕見地獲得官方肯定，這兩天也成為中國民眾討論的火熱話題。

不過，YouTube著名電子遊戲主播、法國記者雷尼爾（Benoit Reinier）日前披露，「悟空」股東兼聯合發行商英雄互娛邀請多名外國遊戲主播試玩，同時要求主播避免在相關直播中討論COVID-19疫情、女權運動、中國遊戲產業政策等涉及政治、煽動等負面言論的內容。

對於發行商要求主播自我審查，雷尼爾說他從業多年未見先例。

明報並進一步引述多媒體和評論網站IGN報導，遊戲科學創辦人兼「悟空」主創者馮驥曾發表下流言論、遊戲美術總監楊奇曾稱「不需要女玩家」，公司招聘廣告包含性暗示，導致兩人受到女網友聲討，遊戲也被貼上「厭女」標簽。

此外，不少網友在遊戲發售前夕到PC遊戲平台Steam相關社群發布「六四」、批評中共等中國禁忌政治話題而觸發刪帖。

報導並引述中國業界資深人士表示，官方力捧反而不利於「悟空」真正打入海外市場。

值得注意的是「悟空」紅遍中國網路並在海外市場引發關注後，相關黑色產業也隨之活躍，據報導，二手網購平台聲稱僅需支付極低價格就可以玩到售價人民幣268元（約新台幣1180元）的「悟空」，另一方面盜版也隨之湧現。

對此，新浪科技引述分析人士說，中國遊戲廠商目前對盜版猖獗幾乎束手無策，若再不解決問題，剛剛點亮的「國貨之光」也會變成「搖搖欲墜的燭光」。

主播 外交部

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