廣州罕見暴雨多條街道嚴重進水 商店車輛被淹

廣州連續兩天暴雨如注，在廣州市中心天河路商圈工作的鄭先生，看到辦公大樓下因暴雨導致車陣堵了近2公里，他說：「沒想到這場雨下這麼久，還越下越大，街道上的水也越積越深」，這是他在這裡工作近10年「第一次見天河路被水淹」。

中新社報導，廣州天河、黃埔、海珠、番禺等區自20日白天起遭遇強降雨，21日此輪強降雨仍在持續，並愈演愈烈，多條道路出現嚴重積水，部分地區交通出現嚴重堵塞。

其中，天河區一處隧道近乎被積水灌滿，番禺區多間商店被水浸、有車輛被淹。 珠江新城的夏廣場中，不少商店的地面、樓梯有積水情況。

廣州市氣象臺台介紹，21日11時25分至14時25分，短短三小時，全市平均降雨量達42毫米，天河區天園街錄得全市最大累積降雨量130.1毫米和全市最大小時雨強108毫米。廣州市氣象災害應急指揮部一度啟動廣州市氣象災害雷雨大風Ⅳ級和暴雨Ⅱ級應急回應。

在廣州生活了幾十年的陳先生表示，很少見到廣州持續下這麼久的暴雨，他家樓下的積水高度已到成年人小腿，根本不敢外出。

廣東省消防救援總隊介紹，截至21日16時，廣州市消防救援支隊共接到因強降雨造成內澇救援警情32起，共出動消防車39輛次、消防救援人員219人次，營救、疏散被困人員29人。

降雨導致交通受阻，廣州白雲機場消息，截至21日下午5時，白雲機場延誤一小時以上仍未執行出港的客運航班為67班，出港航班取消87班，進港航班取消97班。航班大面積延誤應急處置響應等級黃色生效中。

連日來，廣東全省大部市縣出現大雨到暴雨局部大暴雨，且降雨仍將持續。廣東過去6小時，21日8時到21日下午2時，全省平均雨量18.3毫米，各市雨量最大的鎮街有：東莞東城街道236.2毫米、廣州增城區石灘鎮198.9毫米、惠州博羅縣園洲鎮151.5毫米、珠海斗門區斗門鎮83.3毫米、佛山南海區裡水鎮80.2毫米。

據廣東省防汛防旱防風總指揮部消息，為預防強降雨，截至20日晚6時，廣東省已組織提前轉移7萬5,419人。