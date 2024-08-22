生父夥同女友虐死3歲女 兩被告悔罪認錯、女方稱願接受死刑

去年12月，3歲女童小佳（化名）遭生父田某龍及其女友文某桃虐待至死。檢方以虐待罪和故意傷害罪對兩名被告提起訴訟。8月21日，內蒙古自治區呼倫貝爾市中級人民法院開庭審理，將擇期宣判。受害者生母李婷婷當庭撤銷附帶民事訴訟，要求判處兩名被告死刑。雙方被告辯護人作出辯護，稱其涉虐待罪，不涉及故意傷害罪。

《央廣網》報導，李婷婷透露，法院曾以田某龍羈押在滿洲里市看守所為由，需要遠程參加庭審，但她強烈要求兩名被告親自出庭以當面對質，「我想當面問問他為什麽這麽狠心傷害孩子？」。最終，法院採納李婷婷的意見，田某龍及文某桃在現場出庭受審。

歷經近7個小時的審理，該案一審休庭但未當庭宣判。在審判中，兩名被告均認罪悔罪，表示接受任何判罰。被告文某桃稱，事發後她一直生活在愧疚中，自己對不起被害人母親，稱願意接受死刑，接受法律、社會和良心的審判。

《大皖新聞》報導，李婷婷提到，起訴書上顯示，田某龍與文某桃不但僅打小佳，還有拍攝毆打過程，「不想要可以給我，嫌我孩子礙事可以給我，把孩子還給我」。她又稱，自己與田某龍仍是夫妻關係，而在案發前，她一直不知道文某桃的存在，之後她會起訴離婚。

李婷婷表示，希望施暴者能得到制裁，「殺人償命，他們要付出最大的代價。我願意放棄民事訴訟的賠償，只求法庭能判處他們死刑」。她透露，待案件結束後，希望將女兒帶回老家安葬，「這樣她能離我近一點」。

據此前報導，2023年2月，被告田某龍、文某桃同居後，將小佳從河北省老家接到滿洲里市共同生活，兩人多次以打罵、捆綁等方式虐待小佳。同年12月21日，文某桃發現小佳尿床，便用數據線抽打小佳並要求她去洗手間小便，後發現小佳全身抽搐倒在洗手間，實施簡單救助後，與聞訊趕回的田某龍將小佳送院，但搶救後不治。

2024年1月17日，當地公安部門出具的司法鑑定報告顯示，小佳在全身多發性軟組織挫傷的基礎上，因胸部受到鈍性外力作用，造成右心房破裂，導致心包積血、急性心臟壓塞而死亡。

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文章授權轉載自《香港01》