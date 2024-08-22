兩岸青年創意短片決賽 限時挑戰

8月20日，第六屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽總決賽活動，於廣東深圳正式拉開帷幕。經過海選，兩岸脫穎而出的20組隊伍來到深圳參加總決賽，將針對不同主題、限時48小時完成個性化創作。

本屆賽事規模突破歷屆，來自廣東、台灣共20組、60位的青年影像愛好者，在8月的最後一周來到廣東深圳，參與本次的限時挑戰。首次來到大陸的台灣隊伍「咕嚕咕嚕佑衛門」成員許瓊文表示，想要趁這次比賽，認識深圳這邊的人文地理「因為我很喜歡拍攝，想要趁這個機會可以多學習一點。」

發布會上，介紹了本次兩岸入圍隊伍，並發布決賽規則，選手們現場進行題目抽籤，隨機抽取他們的「創作主題」和「必拍地點」，這將作為他們「48小時挑戰賽」的起點，也是創意火花碰撞的開始。

其中，賽事設定了「創造、時光、夢想、玩藝、承諾」五大主題，同時增加挑戰難度、特別設置了兩個指定時間和地點的拍攝任務。選手們需依據抽取到的關鍵字展開創意拍攝，在規定時間內完成創作、拍攝和後期製作，最終以創意短片一較高下。

台灣隊伍「魚魚人生」準備以劇情片應戰，這次抽到主題為「時光」與地點「梧桐島」。成員顧子歆表示，團隊設計了偏劇情類的作品，「目前還在深入了解當中，有聽說深圳梧桐島是非常有意境的地方，希望我們可以拍出浪漫、與眾不同的氛圍，也希望最後能有更多創意，讓大家看到不一樣的作品。」

選手劉紀廷、黃紹榮來自台灣隊伍「DIASPORA深圳小隊」，現場抽到「創造」與「關山月美術館」。初次到深圳的他們很期待，「為了總決賽有做功課、對深圳有些許了解，但重要的是我們要享受那個過程。」