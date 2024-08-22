湖南衡陽／船山書院 人才搖籃

東洲島景區位於衡陽市，是古衡陽八景之一。中分湘江而偏東，勢如弓張東向，故名東洲。又因狀似大船北航，又號船山。南北長1,970公尺，最寬處210公尺。與岳陽君山、長沙橘子洲並稱湘江流域三大洲。

景點包括：船山書院、羅漢寺、五指香樟、桑樹林、洲頭沙灘。景區有庵殿、書院、古樹、桃花、沙灘。四面環水，環境幽靜。洲上舊有大明太僕寺少卿劉穩的別業，以及桂王朱常瀛改建的萬聖宮，內塑有布袋和尚銅像，又稱祖師殿。島上最知名景點是船山書院，為祭祀王船山而建立，以船山先生為先師，致力弘揚船山思想。

湖湘文脈「船山書院」，是清末最著名的書院。光緒四年創於回雁峰下，四年後，曾國藩的胞弟兩江總督曾國荃，將家藏「船山遺書」332卷珍本捐給書院。兵部尚書彭玉麟，因船山書院逼近城市，不適合讀書，上書奏請朝廷，並獨捐銀1萬2,000兩，將船山書院遷建於東洲島，建三進四合院古典式建築。聘國學大師「湘中三王」王闓運任山長。從此書院名聲日盛，海內傳經問學者接踵而來，就連嶽麓、城南，淥江書院的學子也紛紛南下，一時有「學在船山」之稱。

古衡陽八景之一，東洲島。 圖／聯合報系湖南衡陽傳真

由於船山書院師資優，實行「門戶開放」，倡導「講會」，即書院講課時，其他書院學生與學者皆可來此聽講，有利於學術交流。教學法採用「問難論辯式」，以啟發學生思維，培養學生分析能力為主。加上多方支持，書院經費充足，具有「講學、研究、藏書、供祀」等功能。船山書院培養大量人才，眾多湖南名家、教育名師，政界俊傑皆出於他的門下。