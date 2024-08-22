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湖南衡陽／王船山故里 孕育偉大思想

經濟日報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
明清三大思想家之一，王船山。 圖／聯合報系湖南衡陽傳真
明清三大思想家之一，王船山。 圖／聯合報系湖南衡陽傳真

王夫之，湖廣衡陽縣人，明末清初大儒，傑出哲學家，晚年隱居石船山麓，世稱船山先生。與顧炎武、黃宗羲並稱明清之際三大思想家。王船山故居湘西草堂位於衡陽，是他後半生的隱居地，王船山在此潛修17年，著述400餘卷，遺著800萬字。他的思想被譽為中國古典哲學最高峰，與西方哲學史上最偉大思想家之一的黑格爾並稱為「東西方哲學雙子星座」。

王船山故居，湘西草堂。 圖／聯合報系湖南衡陽傳真
王船山故居，湘西草堂。 圖／聯合報系湖南衡陽傳真

王船山故里始建於清康熙14年秋，為湘南民居建築風格。中為堂屋，左為居室，右為書房。王船山故里生態文化旅遊區以「天地大儒、衡陽船山」為形象，「船山文化思想體驗」為核心，分為湘西草堂、船山文化小鎮、船山文化園、船山現代農業示範園、東落寨森林公園。獲評為中華詩詞之鄉、湖湘風情文化旅遊小鎮、湖南省經典文化村等，主要景點有湘西草堂、古柏、楓馬、藤龍、洗硯池、湘蓮觀光園等。

王船山故里生態文化旅遊區雪景。 圖／聯合報系湖南衡陽傳真
王船山故里生態文化旅遊區雪景。 圖／聯合報系湖南衡陽傳真

王船山14歲中秀才，24歲中舉人。清兵南下時，聯合農民共同抗清，他的二兄、叔父、父親均死於戰火。崇禎16年，張獻忠攻占衡州時，招賢納士，王船山隱匿衡山，拒不受聘。闖王攻入北京時，作「悲憤詩」100韻，吟已輒哭。之後王船山再與造紙工人、農民等近百人在衡山抗清，事敗逃亡。永曆14年遷居衡陽金蘭鄉築茅屋，名「敗葉廬」。清康熙14年，在衡山石船山麓定居著述，築「湘西草堂」，安之若素，終日孜孜不倦，刻苦自勵，潛心著述。

船山文化展示館，展出大思家文物。 圖／聯合報系湖南衡陽傳真
船山文化展示館，展出大思家文物。 圖／聯合報系湖南衡陽傳真

王船山研究領域包括天文、曆法、數學、地學，專精經、史、文學。認為「盡天地之間，無不是氣，即無不是理也。」以為「氣」是物質實體，而「理」則是客觀規律。當代學者將船山思想的偉大精神概括為三句話，「抱劉越石之孤憤」的民族精神，「經世之用」的求實精神，「六經責我開生面」的創新精神。

北京 農民

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