湖南衡陽／南嶽衡山 宗教文化中心

湖南省衡陽市，地處南嶽衡山之南，因山南水北為「陽」，故得名。又因「北雁南飛，至此歇翅停回。」故稱「雁城」。「五嶽獨秀」南嶽衡山，坐落於衡陽。旅遊資源極為豐富，有祝融峰、南嶽大廟、磨鏡台、藏經殿、方廣寺等200餘處景點，素以宗教聖地、中華壽嶽、抗戰名山著稱於世。

南嶽主峰，祝融峰。 圖／聯合報系湖南衡陽傳真

據戰國時期「甘石星經」記載，因南嶽位於28星宿的軫星之翼，「變應璣衡」，如同稱量輕重的器具「衡器」一樣，可稱量天地重量，故名衡山。是上古時期君王唐堯、虞舜巡疆狩獵祭祀社稷，夏禹祭天地求治水方法之地。古樹遍布，生態豐富，森林覆蓋率逾九成，有「天然氧吧」之稱。

衡山是宗教文化中心，儒釋道共存。 圖／聯合報系湖南衡陽傳真

衡山是宗教文化中心，儒釋道共存一山，環山有寺、廟、庵、觀兩百多處。是南方最知名道教聖地，有「36洞天，72福地。」以及佛祖兩顆真身舍利子，現珍藏於南台寺金剛舍利塔中。南嶽亦為中華壽嶽，「辭源」即釋「壽嶽」為南嶽。福壽文化歷史悠久，「福如東海，壽比南山。」中的「南山」指的就是衡山。詩仙李白詩曰：「衡山蒼蒼入紫冥，下看南極老人星。」老人星即壽星。宋徽宗多次登臨南嶽，揮毫寫下「壽嶽」兩字，石刻至今仍存於黃帝岩上。

衡山滿目蒼翠，壯麗秀美。 圖／聯合報系湖南衡陽傳真

南嶽大廟是衡山景區重要景點，是五嶽之中規模最大廟宇，最完整的古建築群之一。存北方宮廷建築之雄，揚南方園林建築之秀，布局嚴謹，氣勢宏偉，一如帝王之居，享譽「江南第一廟」、「南國故宮」。由櫺星門、奎星閣、御碑亭、正殿、寢宮、北後門等組成，泥塑、木雕、石刻，被譽為「江南三絕」。清康熙至光緒，共賜親筆題匾七塊，康熙的「永峙南維」，雍正的「功宏育物」，乾隆的「靈耀南雲」等，現掛於聖帝殿門前。

「五嶽獨秀」南嶽衡山。 圖／聯合報系湖南衡陽傳真

登衡山必登祝融，祝融峰為南嶽衡山主峰，海拔1,300公尺。高聳雲霄，雄峙南天，構成「萬丈祝融拔地起，欲見不見輕煙裡。」的壯麗景觀，被譽為南嶽風光四絕之首。祝融是黃帝手下，教百姓保存火種。受封火正官，主管南方，死後葬於衡山。為紀念他的重大貢獻，將衡山最高峰命名祝融峰。在古語中，「祝」是持久，「融」是光明，即願祝融永遠光明。登祝融峰頂，足下群峰如浪，湘江如帶，彎曲成五條白練，遙向祝融，俗稱「五龍捧聖」。

登衡山，看日出。 圖／聯合報系湖南衡陽傳真

磨鏡台位於祝融峰南方，是禪宗南宗祖源，因南禪七祖懷讓，以「磨磚作鏡」頓悟馬祖道一而聞名。相傳道一於唐代開元時，常白日坐禪，欲圖成佛。南獄懷讓禪師為啟發他，乃取一磚於庵前石上磨。道一困惑，磨磚豈能成鏡？禪師遂曰：「磨磚既不成鏡，坐禪豈得成佛耶？」馬祖道一開悟後，成為禪宗一代大師。磨鏡台古木參天，空氣清新，是南嶽衡山最著名的避暑旅遊勝地。