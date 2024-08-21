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中國青年失業率居高不下 催生新勞動階級「爛尾娃」

中央社／ 北京21日綜合外電報導
大學畢業生進入職場找工作，從撰寫自傳到面試都得一一摸索，四成八更希望親友陪同面試。圖/本報系資料照片
大學畢業生進入職場找工作，從撰寫自傳到面試都得一一摸索，四成八更希望親友陪同面試。圖/本報系資料照片

中國失業率持續攀升，迫使數以百萬計的大學畢業生做出艱難的抉擇，有些人被迫屈就低薪工作，或甚至啃老依靠父母的退休金過活，這種困境催生了新的勞動階級「爛尾娃」。

路透社報導，爛尾娃成為今年的社群媒體流行語，概念類似自2021年來拖累中國經濟的「爛尾樓」，也就是數以千萬棟未完工的預售屋。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾以及對中國金融、科技與教育業的監管打擊影響，中國今年的勞動市場低迷，有創紀錄的大學畢業生在這種情況下踏入職場找工作。

去年4月，中國約1億名16到24歲青年的失業率首度升破20%。2023年6月，當青年失業率達到21.3%的空前新高時，官方突然暫停發布系列數據，以重新評估如何收集數據。

一年過去了，青年失業率依舊令人頭痛，今年7月，採取新統計方式的失業率達到2024年的新高17.1%，因為今年夏季有1179萬名大學生畢業，而中國經濟仍受到房地產危機拖累。

中國國家主席習近平一再強調，青年就業仍是優先任務。中國政府呼籲建立更多管道，讓青年能接觸潛在雇主，像是就業博覽會等，並推動鼓勵企業的政策，協助提高雇用率。

密西根大學（University of Michigan）社會學助理教授周韻（Yun Zhou）說：「對許多中國大學畢業生而言，更好的就業前景、向上的社會流動、更光明的人生展望，這些曾都是大學學位保證的事，現在變得愈來愈難以企及。」

一些失業的年輕人回到家鄉當「全職子女」，仰賴父母的退休金與積蓄過活。

即使有研究生學位的青年也無法倖免。

花費數年攀登中國競爭超級激烈的學術階梯後，「爛尾娃」發現，在經濟前景一片慘淡下，他們的資歷無法保證能讓他們找到工作。

他們的選項有限，不是降低對高薪工作的期望，就是找些勉強餬口的工作，有些人甚至走上犯罪一途。

曹澤法（Zephyr Cao，譯音）去年從北京享負盛名的中國外交學院取得碩士學位。現年27歲的他回到家鄉河北省，但低於預期的薪資讓他質疑起接受教育的價值，因此不再尋找全職工作了。

他說：「如果我大學畢業後工作3到4年，薪水可能也跟現在擁有碩士文憑差不多。」因此，他正在考慮攻讀博士學位，希望幾年後就業前景能改善。

最近畢業於湖北中醫藥大學的阿曼達．陳（AmadaChen）才工作1個月，就辭去在國營企業任職的銷售工作。

她說有毒的工作文化與上司不切實際的期望，是促使她決定辭職的原因。試用期前15天，儘管每天工作12小時，她的日薪只有60元人民幣（約新台幣272元）。

她說：「這一星期我每天都在哭。」

這位陳姓女子曾希望成為品質檢驗員或研究人員，以為這樣的工作與她主修中醫所學的技能相符。但她投了130多封求職信，收到的職位大多都是銷售或電子商務相關職位。

陳女說，她正在重新考量自己的職業規畫，之後可能轉行改當模特兒。

失業 青年

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